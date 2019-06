Portugal na máxima força no primeiro treino realizado no Porto

Fernando Santos contou com os 23 convocados no Estádio do Bessa.

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, contou com todo o grupo disponível no primeiro treino realizado no Porto, tendo em vista o embate com a Suíça, para as meias-finais da Liga das Nações, na quarta-feira.

No apronto que esta manhã decorreu no Estádio do Bessa, no Porto, e que teve 15 minutos abertos à comunicação social, participaram os 23 jogadores convocados. Nesse período aberto aos jornalistas foi possível assistir ao aquecimento e também a alguns exercícios com bola, com os jogadores serem divididos em cinco grupos.

Além dos três guarda-redes, Rui Patrício, Beto e José Sá, que fizeram o trabalho específico, os restantes jogadores trabalharam em grupos de cinco elementos.

A seleção portuguesa volta a treinar na terça-feira, pelas 11h00, novamente no Estádio do Bessa, onde, mais uma vez, a comunicação social vai poder assistir aos primeiros 15 minutos. Durante a tarde de terça-feira, o selecionador Fernando Santos e um jogador da equipa das "quinas" vão fazer a antevisão do embate com a Suíça, a partir das 18h45, no Estádio do Dragão, no Porto.

Portugal estreia-se na final four frente à Suíça, na quarta-feira, às 19:45, sob arbitragem do alemão Felix Brych. Na outra meia-final da prova, Inglaterra e Holanda defrontam-se quinta-feira, em Guimarães.