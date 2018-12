Portugal conquista torneio de sub-17 nos Estados Unidos

Portugal venceu Turquia e acabou ainda por beneficiar do empate a zero entre Estados Unidos e Brasil

Seleção Sub-17

Vitória por 4-1 frente à Turquia na derradeira ronda do Torneio Nike 2018.

Depois da vitória frente ao Brasil e do empate diante dos Estados Unidos no Torneio Nike 2018, a Seleção Nacional sub-17 bateu, este domingo, a congénere da Turquia, por 4-1, em jogo da derradeira jornada.

A formação portuguesa conquistou, assim, a prova, ao terminar no 1.º lugar, com sete pontos. No outro encontro, EUA e Brasil empataram a um golo. Os norte-americanos ficaram em 2.º lugar, com cinco pontos. O Brasil acabou a prova com quatro e a Turquia com zero.

Esta é a segunda vez que Portugal celebra a conquista deste troféu, depois da glória atingida em 2012.

No que diz respeito ao encontro, a formação turca entrou melhor e chegou à vantagem com um forte remate de Halil Sevinç (3'). A equipa orientada por Emílio Peixe reagiu e empatou em cima do apito para o descanso, com Gerson Sousa a concluir uma jogada da direita (45'+2). Na segunda parte, Portugal demonstrou toda a sua superioridade e deu a volta ao marcardor com golos de Henrique Pereira (51'), Rodrigo Rêgo (61') e Tiago Tomás (73').

Ficha de jogo

Torneio Nike - 3.ª jornada

Premier Sports Campus, Lakewood Ranch (Flórida)

Árbitro: Kevin Broadley (EUA)

Árbitros assistentes: Matthew Rodman (EUA) e Tyler Wyrostek (USA)

Quarto árbitro: Charles Murphy (EUA)

Portugal 4-1 Turquia (1-1 ao intervalo)

Portugal: Sérgio Dutra, Rodrigo Rêgo, Filipe Cruz, Eduardo Quaresma (cap.), Leonardo Buta (Rafael Brito, 46'), Tiago Ribeiro (João Daniel, 46'), Gonçalo Batalha (Paulo Bernando, 74'), Pedro Silva (Daniel Rodrigues, 46'), Henrique Pereira (Francisco Conceição, 74'), Bruno Tavares (Tiago Tomás, 67')e Gerson Sousa.

Suplentes não utilizados: Samuel Soares; Tomás Araújo, Rafael Rodrigues .

Treinador: Emílio Peixe

Golos: Gerson Sousa (45´+2'), Henrique Pereira (51'), Rodrigo Rêgo (61') e Tiago Tomás (73')

Disciplina: Cartão amarelo a João Daniel (66')

Turquia: Eren Olmus, Muhammed Sarikaya, Cagtay Kurukalip, Mert Akbulut (Gurkan Baskan, 62'), Rahmi Kaya, Halil Sevinç (cap.) (Hakan Yesil, 62'), Polat Abay (Ali Karakaya, 54'), Batin Ozdemir (Orkun Tirpanci, 78'), Muhammet Akpinar (Arda Yildiz, 78'), Kaan Er (Muhammet Tasci, 54') e Salih Kavrazli

Suplentes não utilizados: Arda Ozcimen

Treinador: Turhan Sofuoglu

Golos: Halil Sevinç (3')

Disciplina: Cartão amarelo a Mert Akbulut (33'), Rahmi Kaya (44') e Arda Yildiz (84')