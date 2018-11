Pizzi e as críticas: "Não estou nada preocupado"

Na projeção da visita a Milão, onde Portugal defronta sábado a Itália, o médio do Benfica avisou que se a Seleção entrar à procura do ponto ficará mais perto de perder

Pizzi é um dos jogadores escolhidos por Fernando Santos para o duplo compromisso da Seleção Nacional para a Liga das Nações - sábado em Milão, com a Itália, e terça-feira, em Guimarães, com a Polónia. Na conferência desta quarta-feira, o médio do Benfica desvalorizou as críticas. "Não estou nada preocupado com as criticas. Estou de consciência tranquila, tenho feito bem o meu trabalho e espero continuar assim, tanto na seleção como no Benfica", adiantou o médio que tem dois golos em oito jogos pela Seleção Nacional.

Pizzi defendeu nesta conferência que, embora saiba que empatar com a Itália chega para garantir presença na final four, Portugal não pode partir para Milão com esse espírito: "A Seleção Nacional tem de entrar sempre com espírito e vontade de vencer. Sabemos que um ponto é possível para chegarmos à final four, mas se entrarmos à procura do ponto ficamos mais perto de perder. Por isso, vamos entrar como sempre fazemos, com vontade de vencer e ir a Itália buscar os três pontos".

O médio está à espera de uma seleção italiana "muito difícil e diferente da que jogou no Estádio da Luz". "Provavelmente jogarão apenas três ou quatro jogadores dos que jogaram cá. Como jogam perante os seus adeptos será um jogo complicado. Temos noção disso, A Itália é uma potência a nível mundial, mas vamos fazer tudo para somar os três pontos", disse, reconhecendo que este "é o melhor momento" que atravessa na seleção. "Para continuar a ser opção tenho que continuar a trabalhar e a dar o máximo, para corresponder ao treinador", assumiu.

O ambiente, garantiu, continua a ser fantástico. "O espírito está ótimo como sempre. Desde que venho aqui o espírito é sempre bom, positivo, com todos os jogadores com muita vontade de vencer. É, também, assim que encaramos estes dois jogos, com vontade de vencer e carimbar a passagem a próxima fase", rematou.