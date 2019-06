Fernando Santos explicou ainda como preparou o jogo com a Holanda.

Fator casa pode trazer mais pressão?: "Pressão não. Não há pressão em jogadores que disputam campeonatos importantíssimos, disputam a Liga dos Campeões, fases finais de grandes competições. Portugal tem estado em grandes competições e, por tanto, a pressão é sempre positiva. Jogar em casa é contar sempre com o apoio do nosso público. Os jogadores desta qualidade não podem sentir pressão, mas é motivante".

Como preparou o jogo com a Holanda?: "Nós trabalhámos da mesma forma, no sentido do que procurámos fazer. É pensar naquilo que é a estratégia do nosso jogo, aquilo que no treino nos diz que está a funcionar bem e aplicar. Analisámos o adversário. Na quinta-feira soubemos quem era o adversário e, portanto, o nosso trabalho te sido sexta e hoje e foi passar aos jogadores o que é o nosso pensamento em relação ao adversário, os pontos fortes. Não temos necessidade de explicar como joga o jogador A ou B, isso não é preciso porque eles conhecem-se uns aos outros. É mais por aquilo que são as formas de jogar das equipas e aquilo que, no nosso entender, podemos explorar. É uma decisão que temos de tomar e montar a estratégia que no nosso entender nos vai dar a vitória".

Último jogo com a seleção holandesa: "Estamos a falar de jogos distintos. As equipas são distintas. A Holanda tem crescido imenso nos últimos anos. Sempre foi uma seleção enorme, com jogadores enormes. A equipa do Ajax fez o que fez na Liga dos Campeões e muitos desses jogadores jogam na seleção. Sabemos o valor desses jogadores, mas temos de nos apresentar com aquilo que somos".