Premium Ninguém trava este Silva

Com 14 golos em 29 jogos pela Seleção Nacional, e com a particularidade de só ter marcado dois em jogos particulares, o avançado emprestado ao Sevilha já está no top 10 dos pontas de lança portugueses

André Silva só tem 22 anos, mas já começa a escrever o seu nome na Seleção Nacional. O avançado do Sevilha soma 14 golos em 29 jogos pela equipa das Quinas, com uma média de 0,48 golos por jogo, números que poucos pontas de lança portugueses têm. O último golo aconteceu em Chorzów, contra a Polónia, a contar para a Liga das Nações, num jogo em que o avançado mostrou mais uma vez o seu instinto matador, primeiro ao fugir aos defesas polacos, depois ao finalizar com classe. Foi o segundo golo do avançado na prova, depois de já ter sido decisivo na jornada inaugural, contra a Itália, ao marcar o único golo do encontro. Jogos oficiais são, aliás, a especialidade do jogador que é a referência atacante da equipa. Dos 14 golos que apontou, só dois foram em jogos particulares. As exceções foram os encontros com Chipre e Tunísia.

Sem contar com jogadores como Cristiano Ronaldo, o melhor marcador da Seleção Nacional, com 103 golos, e Eusébio, este com 41 remates certeiros, por se tratar de um trabalho centrado apenas nos pontas de lança que representaram a equipa das Quinas, André Silva já vê o seu nome no top 10 dos pontas de lança e, a manter a média, promete subir rapidamente na lista de goleadores. O avançado do Sevilha tem a particularidade de superar quase todos os pontas de lança que vestiram a camisola de Portugal, se analisarmos a média de golos em apenas jogos oficiais. Neste capítulo, tem uma média de 0,60 golos por jogo, superando, por exemplo, Pauleta, uma das referências da Seleção Nacional durante vários anos. O Ciclone dos Açores apontou 47 golos em 88 jogos pela Seleção A, mas 25 desses golos foram nos 45 jogos ditos amigáveis.

Contabilizados os golos dos pontas de lança que representaram a Seleção Nacional, apenas um jogador conseguiu melhor média do que André Silva: Peyroteo, antigo atleta do Sporting, marcou 15 golos em 20 jogos, uma média de 0,75 golos por jogo, mas com a curiosidade de só ter efetuado um jogo oficial, tendo marcado um golo nesse mesmo encontro; todos os outros que marcou pela Seleção entre 1938 e 1949 foram alcançados em jogos particulares.

Goleadores Só o sportinguista Peyroteo, que jogou entre 1938 e 1949 na Seleção, tem melhor média na lista de pontas de lança

A juntar ao excelente momento que atravessa no ataque do campeão europeu, André Silva tem mostrado no campeonato espanhol a sua veia goleadora. Soma sete golos em dez jogos e está em segundo lugar na lista de melhores marcadores, atrás de Stuani, avançado do Girona, mas à frente de jogadores como Messi e Griezmann. Isto além de já ter realizado jogos em que foi decisivo para a liderança do Sevilha no campeonato espanhol.