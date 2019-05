"Não é por termos conquistado o que conquistámos que vamos conseguir alguma coisa"

As declarações de Hélio Sousa no final do jogo de Portugal frente à Coreia do Sul (1-0), da primeira jornada do grupo F do Campeonato do Mund.

Jogo: "Entrámos muito bem, fizemos uma primeira parte muito consistente, com umas quantas oportunidades para fazermos o 2-0, que, depois, nos permitiria gerir de outra maneira. Mesmo assim, sabíamos da qualidade desta equipa sul-coreana e das dificuldades que nos poderiam criar. Na segunda parte, não fomos tão fortes na gestão da bola e, por isso, levámos com algumas transições do adversário e com jogo direto, algo a que os nossos jogadores não estão habituados. No entanto, não houve nenhuma situação clara de golo da Coreia e, as que houve, nós resolvemo-las bem".

Temperatura: "Foi uma grande mudança para estes jogadores, em termos de temperatura e humidade [na Polónia]. Isso afeta os jogadores. Tanto os nossos, como os adversários".

Futuro: "Vai ser muito difícil. Não é por termos conquistado o que conquistámos [Europeus de sub-17 e sub-19] que vamos conseguir alguma coisa. Se não estivermos em campo como estivemos hoje, dificilmente conseguiremos conquistar vitórias. Os jogadores foram extraordinários na entrega e na capacidade de defender".

Expectativas: "Sabemos das expectativas que as pessoas têm, pelo que conquistámos. Quando deixarmos de ter esta ansiedade normal de estarmos numa competição grandiosa como esta, mais vale não estarmos cá".

O que faltou?: "Faltou-nos alguma eficácia. Na jogada do Leão, que dá golo, é por muito pouco que ele está em fora de jogo. Na do Trincão, a bola foi tirada quase em cima da linha. A quantidade de situações que criámos deixa-nos plenamente satisfeitos. Na segunda parte, criámos mais algumas situações, embora sem tanta possibilidade de fazermos golo".