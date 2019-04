Mélissa Gomes: "É muito bom estar nas 30 melhores do mundo e podemos fazer melhor"

De volta à Seleção Nacional, a avançada do Reims (França) declarou-se "muito feliz por regressar": "Era um dos meus objetivos, o principal".

A atacante Mélissa Gomes mostrou-se satisfeita por ver a seleção nacional feminina no 30º lugar do ranking mundial e acredita que Portugal ainda se pode aproximar mais das melhores equipas. No arranque do estágio da seleção orientada por Francisco Neto com vista aos dois jogos particulares diante da Hungria, a internacional que atua nos franceses do Stade de Reims foi uma das jogadoras que falou à comunicação social, na Cidade do Futebol, em Oeiras. "Vai ser muito difícil estar aqui, vou aproveitar cada oportunidade para dar tudo e mostrar as minhas qualidades. Agora é muito bom estar nas 30 melhores equipas do mundo, parabéns a seleção por ter chegado até aqui, mas podemos fazer melhor e evoluir ainda mais", declarou.

Com apenas oito presenças na Seleção Nacional A, Mélissa esteve vários anos afastada das escolhas do selecionador, contudo, ambiciona agora ter espaço para se mostrar. "Estou muito feliz por regressar, era um dos meus objetivos, o principal. Trabalhei imenso, acho que é uma boa notícia. Tenho que dar provas e continuar a trabalhar no clube e evoluir ainda mais. Se tiver oportunidade, vou dar tudo pela nossa seleção", declarou.

A avançada, 24 anos, abordou ainda os métodos e a exigência dos treinos: "Há muita intensidade, os treinadores pedem muito trabalho no campo e é bom para progredir. Vou dar tudo para ficar neste grupo."

As 23 convocadas pelo selecionador Francisco Neto defrontam a Hungria por duas vezes no Complexo Desportivo de Alverca, com o primeiro jogo a realizar-se a 6 de abril, pelas 16:00, e o segundo três dias depois, pelas 15:00.

Os dois desafios servem de preparação para a qualificação do Campeonato da Europa de 2021, fase em que Portugal irá encontrar no grupo E as seleções da Albânia, Finlândia, Escócia e Chipre.