Marcelo Rebelo de Sousa almoçou com a Seleção Nacional

O Presidente da República marcou presença na concentração da equipa das quinas em Cascais.

Marcelo Rebelo de Sousa não deixou passar em claro a oportunidade de desejar boa sorte aos jogadores e equipa técnica da Seleção Nacional no dia do jogo decisivo com a Suíça, que vai decidir qual das equipas se apura diretamente para a fase final do campeonato do Mundo do próximo ano.

O Presidente da República almoçou com a comitiva das quinas no hotel que aloja a Seleção em Cascais.

O pontapé de saída do Portugal-Suíça está agendado para as 19h45, no Estádio da Luz.