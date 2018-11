Mancini diz que Cristiano Ronaldo merece a Bola de Ouro

O selecionador italiano abordou vários temas esta terça-feira, em conferência de Imprensa

O selecionador italiano Roberto Mancini confirmou esta terça-feira o voto em Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, como melhor da época passada em Itália, e disse que o avançado português Cristiano Ronaldo "merece ganhar a Bola de Ouro, porque venceu a Liga dos Campeões".

O avançado da Juventus, poupado pelo selecionador português, Fernando Santos, vai falhar o embate com os italianos, do Grupo 3 da Liga das Nações A, decisivo para as aspirações transalpinas na prova, que não dependem apenas de si para conseguir o apuramento para a final-four.

Por outro lado, Mancini rejeitou esta segunda-feira que o avançado Mario Balotelli tenha sido excluído da seleção italiana, que defronta Portugal no sábado, em Milão, considerando que "todos podem ser chamados a qualquer momento".

"Ninguém aqui é excluído, todos podem ser chamados a qualquer momento", afirmou o técnico, que promoveu o regresso de Balotelli, na primeira convocatória como selecionador, mas não chamou o avançado do Nice para o confronto com Portugal e o particular com os Estados Unidos, na terça-feira. "Não está no seu melhor nível", explicou Mancini, satisfeito com a resposta dos adeptos italianos para esta dupla jornada.

"Sei que já foram vendidos 50.000 ingressos para o jogo. Os adeptos de Milão respondem sempre muito bem quando joga a seleção. Esperamos fazer um grande jogo para retribuir todo o carinho", afirmou o treinador.

Os médios Stefano Sensi, do Sassuolo, e Sandro Tonali, do Brescia, bem como o avançado Vincenzo Grifo, do Hoffenheim, são os três estreantes na convocatória da Itália, com Mancini a considerar que chamou os jovens futebolistas "apenas para os conhecer melhor".

Em relação a Stephan El Shaarawy, da Roma, e a Andrea Belotti, do Torino, que não figuram na lista de convocados, Roberto Mancini analisou o momento de forma dos dois jogadores, dizendo que "agora é preciso conhecer aqueles com quem não se trabalhou antes".

Mancini também abordou e desvalorizou o polémico gesto de José Mourinho na vitória do Manchester United, por 2-1, no terreno da Juventus, para a Liga dos Campeões, alegando que o português "não fez nada de muito grave, apenas algo normal após 90 minutos de adrenalina".

A Itália recebe a seleção portuguesa no sábado, num jogo em que basta o empate a Portugal para garantir o apuramento para a final-four da competição, com os italianos a precisarem obrigatoriamente de vencer e de esperar por um segundo deslize do conjunto de Fernando Santos, diante da Polónia, já despromovida, na última jornada.