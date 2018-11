"João Mário foi muito criticado e nunca percebi muito bem porquê"

Velhas glórias italianas realçam a qualidade do médio do Inter e elogiam ainda a contratação de Ronaldo.

João Mário vive mesmo um momento de estado de graça em Itália. Depois de dois ótimos jogos com o Inter, com direito a três assistências e um golo contra o Génova, o médio voltou a brilhar em San Siro, desta vez com a camisola da Seleção. Os 20 minutos em que esteve em campo coincidiram com o melhor momento de Portugal no embate com a Itália. No final do encontro, O JOGO ouviu Albertini e Rivera, duas velhas glórias do Calcio, que destacaram a exibição do médio do Inter. "Gosto muito de João Mário. Aqui em Milão, foi muito criticado e nunca percebi muito bem porquê, é um ótimo médio. A questão mental faz a diferença; está a dar a volta à situação e só ele pode fazer isso," afirmou Demetrio Albertini, tricampeão europeu com o Milan.

Quando chegou a Itália, João Mário foi comparado ao estilo de Rivera, glória italiana dos anos 60 e 70 e protagonista do duelo com Eusébio na final da Taça dos Campeões, em 1963. Rivera assistiu ao jogo de San Siro e, da equipa portuguesa, só gostou do médio português. "Foi o único que teve coragem de propor algo mais, fiquei com a sensação de que os outros se contentaram com o empate. Esperava mais de Portugal: sinceramente não me surpreendeu. João Mário foi o melhor", respondeu de forma taxativa o Bola de Ouro de 1969.

CR7 influência positiva

Além do camisola 10 da seleção, Albertini também realçou a força do grupo guiado por Fernando Santos: "É uma seleção muito importante, que é capaz de grandes coisas mesmo sem Ronaldo. Portugal, aliás, foi campeão da Europa sem Ronaldo em campo, isso demonstra que a equipa é muito forte e unida."

Sobre a transferência do Bola de Ouro para a Juventus, o antigo jogador de Milan e Barcelona acredita que os italianos ficaram a ganhar: "Ter um jogador como Ronaldo na equipa aumenta a autoestima. Hoje, a Juventus está num nível superior, a presença dele no grupo aumenta o nível de confiança de todos os jogadores, por isso foi uma ótima contratação." Condição que, no entanto, não coloca a Juventus como principal favorita à vitória da Liga dos Campeões na opinião de Albertini: "O grande favorito é o Barcelona, que continua a jogar num nível altíssimo, a Juventus vem logo atrás. Este ano pode ser o ano certo para ganharem a Champions, porque Ronaldo faz bem a todos, é uma influência positiva."