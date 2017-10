João Gamboa já sonha com a Seleção principal: "Renato e Guedes são exemplos"

O médio do Marítimo foi o porta-voz da Seleção de sub-21 esta terça-feira, na Cidade do Futebol.

O médio João Gamboa procura ainda a primeira internacionalização pela Seleção de sub-21, mas garantiu não estar ansioso com a possível estreia frente à Bósnia-Herzegovina, no dia 10, no segundo jogo de apuramento para o Euro'2019 da categoria.

A boa época que está a rubricar no Marítimo reforça as aspirações do jogador de 21 anos em merecer uma oportunidade do selecionador Rui Jorge, embora tenha relembrado esta terça-feira, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, que a concorrência personificada por Rúben Neves é bastante forte.

"Não encaro isso com ansiedade. Estou a disputar um lugar com um jogador que já está aqui há algum tempo e que tem grande qualidade. É uma competição saudável", adiantou o jovem futebolista do Marítimo.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Enquanto João Gamboa persegue o primeiro jogo, os colegas Renato Sanches e Gonçalo Guedes, que estiveram na última convocatória dos sub-21, subiram agora à seleção principal, um feito que o futebolista maritimista admitiu ser um sonho, considerando os dois colegas um "exemplo" para o futuro.

"Todos trabalhamos para isso. O Renato e o Guedes são um exemplo, já tiveram uma oportunidade anteriormente e voltaram agora ao seu nível. O seu exemplo dá-nos mais motivação", explicou.

Filho de Jorge Gamboa, antigo jogador de Braga e Rio Ave, entre outros clubes, o médio luso assegurou querer voar mais alto do que a I Liga, apesar de elogiar a "carreira muito bonita" do pai e a importância que as suas palavras têm no seu crescimento enquanto jogador.

"A minha carreira é ainda bastante curta. Claro que sempre sonhei com isto. Quero jogar nos sub-21, chegar à Seleção A e jogar na I Liga. Sonhava com isso tudo, tenho trabalhado e tenho tido oportunidades. Queria chegar a outro patamar. Ele é das pessoas em quem mais confio e a crítica mais importante, depois dos treinadores", confessou.

Já sobre o encontro com a Bósnia, o segundo de Portugal no grupo 8 de qualificação, depois do triunfo (2-0) no arranque frente a País de Gales, João Gamboa assumiu que a seleção ainda não estudou a sério o adversário, mas antecipou dificuldades.

"Não existem jogos fracos. É importante encararmos este jogo com seriedade, porque também jogarmos fora tem influência. Temos de ser sérios e procurar desde o primeiro minuto a vitória", vincou.

Entretanto, a Seleção de sub-21 voltou a trabalhar esta tarde, com Rui Jorge a contar com os 23 convocados em pleno no relvado da Cidade do Futebol. Para esta quarta-feira está marcada nova sessão de trabalho e mais uma antevisão de um jogador.