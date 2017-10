Jéssica Silva: "É uma alegria imensa fazer parte deste grupo"

Avançada de 22 anos ex-Braga, agora a jogar no Levante, de Espanha, mostrou-se feliz pelo regresso à Seleção Nacional

"É um orgulho tremendo voltar a estar com elas e treinar com elas. É uma alegria imensa fazer parte deste grupo do qual eu gosto tanto. Fico sempre super feliz quando estou aqui". As palavras são de Jéssica Silva, que está de volta à Seleção Nacional de futebol feminino, no final do segundo treino do estágio para a estreia no apuramento para o Mundial2019.

A avançada, que falhou o Europeu de julho devido a lesão, admitiu que foi difícil assistir à distância à estreia portuguesa em fases finais. "A prestação delas ajudou-me a ultrapassar a tristeza porque elas jogaram sempre muito bem e eu senti, de uma forma diferente, mas quase como se lá estivesse", reconheceu a ex-jogadora do Braga, esta temporada a atuar nas espanholas do Levante.

Jéssica Silva, que esta terça-feira recebeu o prémio relativo ao Melhor 11 da época 2016/17 do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, falou também do grupo no qual Portugal vai disputar o apuramento para o Mundial 2019. "Tem seleções muito fortes, mas com algum equilíbrio. Não podemos olhar só para o ranking. Sabemos que todas as seleções podem roubar pontos uma às outras", disse a jogadora, numa análise ao grupo 6 - Portugal, Bélgica, Itália, Roménia e Moldávia.

Portugal vai estrear-se no apuramento para o Mundial de França a 24 deste mês, em Penafiel, numa partida frente à congénere belga. "Agora temos a Bélgica e é na Bélgica que estamos concentradas. Vamos ao tentar ao máximo contrariar as dificuldades e mostrar a nossa qualidade", disse a jogadora de 22 anos, acrescentando: "Queremos entrar para o jogo a saber que podemos ganhar".

"Sabemos que estamos noutro patamar, toda a gente olha para nós de uma maneira diferente, melhor e mais positiva. Estamos cientes da nossa qualidade, daquilo que fizemos para chegar àquele patamar e agora o nosso trabalho passa por mostrar que temos qualidade para evoluir", referiu ainda a ex-arsenalista.