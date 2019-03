Já é conhecido o palco do Portugal-Luxemburgo de outubro

Seleção Nacional vai regressar a Lisboa na qualificação para Euro'2020.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta terça-feira que Portugal vai defrontar o Luxemburgo no Estádio de Alvalade, a 11 de outubro (19h45), em jogo referente à fase de qualificação para o Europeu de 2020.

Antes dessa partida, a Seleção Nacional ainda vai cumprir dois jogos no norte do país, da final four da Liga das Nações, no Estádio do Dragão e, possivelmente, em Guimarães, dependendo do resultado da meia-final com a Suíça.

A 7 de setembro, a equipa das quinas desloca-se à Sérvia e a 10 joga na Lituânia, novamente para o apuramento para o Euro'2020.

Fernando Gomes, presidente da FPF, apelou à comparência dos adeptos param o duelo com Luxemburgo: "Nos últimos anos, a Seleção Nacional tem efetuado jogos em diversos estádios do país, o que de resto sucede com todas as seleções nacionais dos diferentes escalões. Em junho estaremos no norte, que escolhemos para receber a Liga das Nações, e em outubro disputaremos um jogo muito importante com o Luxemburgo, em Alvalade. Estamos certos que, tal como aconteceu na recente dupla jornada de qualificação, os portugueses estarão nos estádios ao lado da Seleção nestes compromissos tão importantes", referiu o líder do organismo.

De recordar que Portugal jogou as duas últimas partidas no Estádio da Luz, frente à Ucrânia (0-0) e à Sérvia (1-1).