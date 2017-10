"Don Balón" fala em segredo contado por André Gomes, mas tal não corresponde à verdade

Revista espanhola escreve este domingo que o médio terá revelado aos companheiros da seleção portuguesa alguns segredos em torno do Barcelona e Messi, numa informação, sabe O JOGO, que não corresponde à verdade.

A revista espanhola "Don Balón" publicou este domingo um artigo dando conta que André Gomes terá revelado ao serviço da seleção portuguesa, que venceu em Andorra e joga terça-feira o decisivo jogo com a Suíça, alguns segredos em torno do balneário do Barcelona. A publicação refere que a revelação do médio terá causado algum espanto a Cristiano Ronaldo, sobretudo no que toca à alegada influência que Messi teria junto do treinador Ernesto Valverde, ao ponto de ter um peso decisivo na elaboração das convocatórias.

André Gomes teria mesmo dado a entender que não tinha uma relação de proximidade com o craque argentino, mas tal não corresponde à verdade. Fonte próxima do jogador garante que a referida conversa entre André Gomes e restantes jogadores da seleção nunca existiu e que temas como esses não são abordados no seio da equipa portuguesa quando se encontra concentrada.