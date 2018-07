Hélio Sousa: "Aquele golo poderá ser importante nas contas finais"

Seleção portuguesa perdeu com a Itália por 3-2 na segunda jornada do Europeu de futebol de sub-19.

A seleção portuguesa perdeu com a Itália por 3-2, num encontro em que atuou praticamente todo o jogo com menos uma unidade, na segunda jornada do Europeu de futebol de sub-19, a decorrer na Finlândia. Em Vaasa, no mesmo palco em que bateu a Noruega (3-1) na estreia, Portugal acabou traído pela expulsão do central Diogo Queirós, que viu o vermelho direto logo aos nove minutos e estragou por completo a estratégia do técnico Hélio Sousa.

"Quando o jogo esteve 11 contra 11, fomos melhores. Depois da expulsão, a equipa adaptou-se e voltámos a ser fortes, com boas transições e a chegarmos com perigo à baliza adversária. Na segunda parte, a Itália fez o golo, mas nós conseguimos novamente pressionar e igualámos, com um enorme desgaste. Voltámos a ficar atrás do marcador e aquele golo perto do final (o 2-3) poderá ser importante nas contas finais. Tenho que elogiar o compromisso e a qualidade dos meus jogadores. Com menos um, fizemos um futebol positivo e acho que o empate seria justo", comentou o selecionador Hélio Sousa.