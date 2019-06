Génio de Ronaldo, VAR e a ansiedade na análise de Fernando Santos

Selecionador nacional refletiu sobre a arbitragem e também abordou o losango implementado com a Suíça

Importância de Ronaldo: Ronaldo é génio, há génios na pintura e ele é um génio no futebol,

VAR: Não me compete falar de árbitros, mas do jogo e não é por aí que quero entrar. Mas no último jogo não havia VAR e como sabem, até o arbitro me pediu desculpa. Hoje houve um penálti a nosso favor, que deu penálti para o lado deles e dizem-me que não é penálti. Há que ter atenção a isto, compete à UEFA fazê-lo e em Portugal compete a outras entidades. O VAR é importante e sou defensor do VAR, mas quem de direito tem que olhar com muita atenção para isto.

Sobre o jogo: Quando alguém faz três golos, marca a diferença. Houve empenho total de duas equipas. Estrategicamente, a Suíça mudou a forma de jogar nos últimos 3 jogos . Limitou a vulnerabilidade ao contra-ataque com uma linha de 3. Foram iguais a si próprios e nós jogámos em losango, algo que fizemos no apuramento para o Europeu, mas obviamente é um sistema que não está tão trabalhado. Foi um jogo em que Portugal criou as melhores situações de golo e Ronaldo concorreu de uma maneira muito forte para isso.

Exame para João Félix: Não funciona assim, isso é na escola, Avalio os jogadores durante uma temporada inteira e quando vêm estão aptos a jogar, Não é um exame.

Ansiedade: Em momentos somos demasiado ansiosos. Pressionámos sem muita organização coletiva, tentando bloquear o Xhaka, No 10 minutos finais tivemos mais bola e precisamos de bola. Morfologicamente, não nos podemos comparar com a Suíça. Num jogo de combate teríamos sempre muita dificuldade com a Suíça. A ansiedade levou que jogadores com enorme qualidade errassem o passe. A ansiedade não foi boa conselheira.

Sistema: Não houve risco, fizemos 2 treinos neste sistema. Jogadores de grande qualidade que jogam nos melhores campeonatos do mundo, se só souberem jogar num sistema dificilmente podem ir para qualquer lado.