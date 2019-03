Francisco Neto: "Foram pequenos pormenores e ao nível internacional isso paga-se"

Portugal perdeu esta segunda-feira com a Suíça (3-1), falhando a final da Algarve Cup, com o selecionador nacional a considerar que "os últimos minutos já foi mais com o coração do que com a razão"

O que faltou: "Acima de tudo faltou nas bolas paradas não sofrer golos, ao nível internacional não se pode sofrer este tipo de golos, sabemos sempre que torna as coisas mais difíceis, e faltou-nos fazer o segundo golo."

Jogo dividido: "A primeira parte, apesar de sairmos ao intervalo a vencer por 1-0, não foi muito bem conseguida, foi um jogo um bocadinho dividido, partido, estanho, onde acabámos até por fazer um golo e ter duas ou três situações, mas na segunda parte acho que fomos mais dominadores, estivemos mais instalados no meio campo adversário, criámos as situações para finalizar, reconhecemos bem os espaços, infelizmente não conseguimos concretizar e depois as situações de bola parada acabaram por nos intranquilizar e os últimos minutos já foi mais com o coração do que com a razão."

Oportunidade de crescimento: "Era o propósito com que vínhamos, sempre falámos desde o primeiro dia que procurávamos crescer num ambiente de grande diversidade, procurar jogar e ter adversários com padrões de problemas completamente distintos, por isso, seja quem for [o próximo adversário], irá trazer-nos um padrão de problemas diferentes daquilo a que estamos habituados e isso vai fazer com que a equipa cresça, se ajuste, e esse é o grande objetivo da Algarve Cup. Este torneio sabemos que tem este tipo de registo, com os grupos e com três jogos. Queremos ganhar e queremos pontuar e estar o mais alto possível, mas não era esse o objetivo principal.

Detalhes: "Quanto ao jogo, foram aqueles minutinhos, com alguma fadiga possivelmente, procurámos rodar um bocadinho a equipa, como é lógico tivemos menos tempo de recuperação que a Suíça, mas isso também não pode servir de desculpa para o que acabámos por fazer, porque sabíamos ao que vínhamos, as jogadoras estavam cientes disso. Pequenos pormenores e ao nível internacional isso paga-se. Vamos crescer e trabalhar para que isso não volte a acontecer."