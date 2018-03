Francisco Neto: "Estamos a fazer mais um momento histórico"

Seleção feminina de futebol de Portugal teve esta segunda-feira mais um resultado muito positivo, ao bater a Noruega por 2-0.

A seleção feminina de futebol de Portugal teve esta segunda-feira mais um resultado muito positivo, ao bater a Noruega por 2-0, resultado que a coloca no jogo pelo terceiro e quarto lugares da Algarve Cup. "Esta vitória e esta classificação na Algarve Cup é o resultado da continuidade do que temos vindo a fazer. Sabíamos que a equipa estava confiante, embora a espaços tivéssemos alguma dificuldade em termos a posse de bola, mas com a qualidade do jogo que fizemos, acreditamos sempre até ao fim que iríamos fazer um bom jogo. Ao longo do torneio, jogámos com muita concentração, com uma boa estratégia e, apesar do golo sofrido [diante da China], acabámos por ser das equipas com menos golos sofridos, devido ao facto de evitarmos que as equipas criassem oportunidades", afirmou o selecionador Francisco Neto.

"A equipa está mais compacta, dominamos mais o jogo, e esse domínio permite estar mais confortáveis. Agora precisamos de recuperar as jogadoras, gerir a fadiga, porque não queremos lesões e continuar com esta competência de forma a acabarmos a Algarve Cup com uma boa classificação de forma positiva. A nossa prioridade era sair mais fortes desta competição e, aconteça o que acontecer, estamos mais fortes do que no primeiro dia do torneio. Estamos confiantes, sabendo que as jogadoras são ambiciosas e querem sempre mais. Estamos a fazer mais um momento histórico, mais do que resultados têm sido as exibições. Sabemos que quando jogamos bem, ficamos mais perto da vitória. Acredito muito na equipa e os portugueses também devem acreditar", completou.