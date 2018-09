Fernando Santos repete fórmula do empate com a Croácia

Selecionador optou por apostar no mesmo onze que utilizou no jogo de preparação com a vice-campeã do Mundo.

Fernando Santos deu sinal mais às dinâmicas mostradas pela Seleção Nacional no jogo de preparação com a Croácia e, para o duelo desta segunda-feira frente à Itália, optou por repetir o onze inicial lançado no Algarve, na semana passada.

Rui Patrício mantém-se na baliza, com Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Mário Rui a formarem o quarteto defensivo. No meio-campo, o selecionador volta a juntar Rúben Neves e William, com Pizzi a completar o trio. Na frente de ataque, Bernardo Silva e Bruma ocupam as alas e André Silva coloca-se no eixo.

Rony Lopes, recorde-se, é baixa de última hora para a partida frente à "squadra azzurra".

O pontapé de saída do Portugal-Itália está marcado para as 19h45, no Estádio da Luz.