Fernando Santos rejeita ideia de artilharia pesada: "Estou satisfeito"

Selecionador chamou quatro campeões europeus para a jornada dupla da seleção nacional

Regresso de André Gomes, Fonte, João Mário e Raphael Guerreiro: "Não chamei nenhuma artilharia pesada. A equipa respondeu muito bem nos últimos jogos. Estou muito satisfeito com comportamento da equipa nesses jogos. Espero que continue a demonstrar qualidades nestes jogos. Nesta convocatória entendemos chamar estes jogadores."

Objetivo garantir já a qualificação. Jogar para ganhar em Itália? "Portugal sempre jogou para ganhar. Nunca ouviram nada em contrário. Mantenho o mesmo discurso, é global, interno. A primeira frase que escrevi quando cheguei foi 'Ganhar'. Será sempre o objetivo da equipa portuguesa, em qualquer confronto. Queremos vencer, vamos defrontar uma grande equipa, que está em processo de crescimento grande. Equipa italiana não tem nada a ver com a que nos defrontou aqui, basta olharmos para o último, só dois jogadores jogaram aqui e estiveram no último jogo. Tem jogadores mais móveis na frente, com Verrati tem movimentos diferentes no meio campo. É uma equipa que subiu muito, fez grande jogo na Polónia. Portugal tem de jogar com a sua filosofia, sob pena de não poder ganhar. Não podemos pensar que temos dois jogos para resolver esta questão, queremos estar na final four, vamos pensar no jogo da Itália para carimbar a nossa presença. Só conseguimos se formos fortes, se conseguirmos melhorar o que fizemos nos últimos jogos, penso que equipa tem margem de crescimento. Acredito que vamos resolver a questão em Itália."

Empate não dá conforto à equipa? "Se abordarmos o jogo na perspectiva do empate corremos grandes riscos. Equipa italiana tem caracteristicas diferentes, é uma equipa que nos irá colocar problemas diferentes. A nossa equipa tem condições para lutar pelo resultado. Assinava por baixo empate, qualquer um diria que sim, ficávamos classificados. Mas se abordarmos o jogo com esse príncipio, corremos o risco de fazer do jogo com a Polónia um jogo decisivo. Quero fazer deste jogo já um jogo que nos permita a classificação."