Fernando Santos elogia povo português: "Não temos de ter vergonha de nos afirmarmos"

Marques Mendes convidou o selecionador nacional para a apresentação do livro "Afirmar Portugal no Mundo".

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, elogiou, esta quarta-feira, o povo português durante a apresentação que fez do novo livro do político Luís Marques Mendes "Afirmar Portugal no Mundo".

"Somos um povo pequeno, mas grande na cultura, na ciência, no desporto e em outras áreas importantes da nossa vida coletiva. Não temos de ter vergonha de nos afirmarmos, como, muitas vezes acontece. O livro do meu amigo Marques Mendes destaca o papel fundamental da RTP Internacional, numa altura em que não havia internet e redes sociais, na congregação do mundo da lusofonia e no vínculo com a nossa diáspora", disse Fernando Santos durante a apresentação do livro perante uma plateia de figuras da vida política e económica portuguesa.

O selecionador português considerou que "só os portugueses que vivem no estrangeiro é que têm a noção da importância que teve a RTP Internacional", dando o seu próprio exemplo quando em 2001 chegou à Grécia sem entender uma palavra de grego.

Não sentiu dificuldades especiais no âmbito do seu trabalho no futebol, porque aí, segundo Fernando Santos, a linguagem é mais fácil, mas sim depois, quando voltava a casa, onde a RTP Internacional era absolutamente imprescindível.

Um ano antes do Euro2016, que Portugal conquistou em terras francesas, Santos esteve em Marcoussis, 'quartel-general' da seleção lusa, e foi informado por responsáveis da unidade hoteleira que havia poucos portugueses naquela vila, coisa que achou estranho.

"No dia 11 de junho, quando ganhámos o Europeu ficámos a saber que 80 por cento da população da vila era portuguesa, com as bandeiras espalhadas por quase todas as varandas das casas", contou Fernando Santos.

Marques Mendes justificou a escolha de Fernando Santos para a apresentação do seu livro pela admiração que nutre por ele, por ser "uma personalidade autêntica, genuína e humilde e a maior referência da afirmação de Portugal no mundo" depois da conquista do Euro2016 em França, que proporcionou uma "alegria incontida em todo o mundo lusófono e afirmou a portugalidade, a alma lusíada e o orgulho se ser português".

O livro de Marques Mendes, cujo prefácio foi assinado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e posfácio pelos ex-presidentes Aníbal Cavaco Silva e Jorge Sampaio, recorda um projeto que liderou há 25 anos, quando ainda não havia internet nem televisão privada em Portugal, com o lançamento do canal RTP Internacional, que o próprio autor considera ter sido "uma audácia e um grande investimento".