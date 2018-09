Fernando Santos comenta seca de golos de CR7 e destaca jogador italiano

Selecionador abordou o jogo frente a Itália, a contar para a primeira jornada da Liga das Nações A.

Dificuldades comparativamente ao jogo com a Croácia: "Jogos claramente diferentes. São semelhantes no sentido em que são duas grandes seleções. A Croácia é vice-campeã do mundo, a Itália é um histórico mundial. Neste jogo são diferentes porque, quer se queira quer não, a Croácia era um jogo de cariz mais particular. Já o jogo com Itália é para uma competição e o que espero é que a minha equipa esteja ao seu nível, que produza o que tem feito, mesmo com cinco ou seis treinos. É preciso crescer em termos de jogo mas os jogadores têm grande confiança, grande disponibilidade, grande qualidade e será um grande jogo. Sabemos também da qualidade da equipa de Itália. Sabemos que têm vontade enorme de "vingar" o Mundial e querem mostrar a sua valia nesta nova competição. Será um grande jogo e espero o apoio do público".

Alterações no onze face ao jogo com a Croácia: "Serão 11 jogadores. O que me interessou foi a dinâmica da equipa global no último jogo e foi um jogo bastante positivo. Diria só que não esperem muitas alterações no onze, não".

Destacar um jogador italiano: "Não tive muita atenção a um jogador italiano em particular, mas gostei de Jorginho e do coletivo. Depois da saída de Balotelli a equipa mudou um bocado a forma de jogar e teremos atenção a isso. Primeiro tentamos ver como a equipa joga, acho que é isso que conta e é nisso que nos devemos concentrar".

Ronaldo ainda não marcou na Serie A: "Esperem um bocadinho e vão ver os golos que Ronaldo vai marcar".

Favoritos? "Não há favoritos. Agora, com o apoio do público, vai-nos dar alguma vantagem".