Fernando Santos anuncia convocados para a qualificação a 3 de outubro

Portugal vai defrontar as seleções do Luxemburgo e da Ucrânia a 11 e 14 de outubro.

O selecionador Fernando Santos anuncia a 3 de outubro a lista de convocados para a dupla jornada frente a Luxemburgo e Ucrânia, do Grupo B de qualificação para a fase final do Euro'2020.

De acordo com a nota divulgada no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os eleitos de Fernando Santos serão revelados às 12h30, numa conferência de imprensa que vai decorrer na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal defronta o Luxemburgo no dia 11 de outubro, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, e desloca-se a Kiev, na Ucrânia, no dia 14, em dois jogos que poderão revelar-se decisivos para o apuramento direto da equipa das 'quinas' para o Europeu.

No arranque do apuramento, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1), e este mês venceu nas visitas aos sérvios (4-2) e à Lituânia (5-1).

A seleção lusa, detentora do título europeu, segue no segundo lugar do Grupo B com oito pontos, embora tenha menos um jogo do que a líder Ucrânia, que soma 13, e do que a Sérvia, terceira, com sete.

O Luxemburgo é o quarto colocado, com quatro pontos, enquanto a Lituânia ocupa o quinto e último posto, com um.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro'2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no play-off, via Liga das Nações.

Após a conferência de imprensa de Fernando Santos, será a vez de o selecionador de sub-21, Rui Jorge, divulgar os convocados para o jogo com a Holanda, da fase de apuramento para o Europeu de 2021, agendado para 11 de outubro.