Fernando Santos admite mexer no onze e explica o que falhou frente à Ucrânia

Selecionador nacional fez a antevisão do jogo entre Portugal e Sérvia, marcado para segunda-feira, no Estádio da Luz.

Análise da Sérvia: "Penso que é uma equipa que tem algumas semelhanças com a Ucrânia, uma equipa de posse, que gosta de sair a jogar, não é de pontapé para a frente. Em termos de características individuais são ligeiramente diferentes. A Sérvia tem jogadores muito rápidos, mas essencialmente com boa posse de bola, uma equipa que se tiver espaço cria muitas complicações. Esperamos um jogo parecido [com o da Ucrânia] com uma equipa mais rápida a explorar as transições defesa-ataque".

Possíveis mudanças no onze inicial: "Mais do que o resultado do jogo com a Ucrânia, que nunca foi aquilo que nós esperávamos, as alterações podem vir pela componente física. Há jogadores que correm mais durante o jogo e jogadores que têm mais jogos do que outros. Este adversário [Sérvia] não teve um jogo oficial e jogou um particular na quarta-feira, com a Alemanha. Vamos estar atentos a essas questões. Vamos ver qual o melhor onze a apresentar".

Confiança do grupo e o que falhou frente à Ucrânia: "Temos sempre confiança, os números mostram bem isso. Em 18 jogos foram 16 vitórias, um empate e uma derrota, isso só pode dar confiança aos jogadores. Depois de cada jogo olhamos para ele e vemos o que podíamos ter feito melhor. Vamos sempre encontrar situações para melhorar. Com a Ucrânia faltou-nos o golo, tivemos quatro ou cinco oportunidades, mas em termos ofensivos houve momentos em que a equipa circulou bem, mas circulou mais atrás. Vamos continuar a jogar com qualidade e tentar criar mais problemas ao adversário, senão acaba por ficar mais confortável na ação defensiva. Temos de ser mais agressivos na ação ofensiva. No momento da perda de bola temos de obrigar o adversário a falhar. É isso que vamos procurar fazer. Os jogadores deste lote que está disponível têm essa qualidade".