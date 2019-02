Fernando Couto ao lado de Bebeto no sorteio do Mundial de sub-20

Portugal integra o pote 1, com Polónia, Uruguai, França, Estados Unidos e México. O sorteio está marcado para domingo, em Gdynia, na Polónia, país que recebe a fase final da prova.

O ex-futebolista Fernando Couto, campeão mundial de sub-20 em Riade, será um dos responsáveis por conduzir, no domingo, o sorteio do próximo Mundial da categoria, ao lado do brasileiro Bebeto. A cerimónia, agendada para Gdynia, na Polónia, contará com o antigo central e internacional português, que se sagrou campeão mundial de sub-20 em 1989, quando Portugal conquistou o troféu pela primeira vez, ao vencer a Nigéria (2-0). Ao lado dele no sorteio, que terá Portugal no pote 1, estará o antigo avançado Bebeto, campeão mundial em sub-20, em 1983, e campeão mundial com a seleção principal do Brasil, em 1994.

"Pela minha experiência, o Mundial de sub-20 é um desafio e uma competição excitante, como uma corrida aberta, com muitas equipas capazes de chegar longe, como é o caso do país anfitrião [Polónia]", disse Fernando Couto.

O antigo central, 49 anos, que representou Famalicão, Académica, FC Porto, Parma, Barcelona e Lazio, considera que os adeptos polacos "podem esperar um torneio emotivo e muito futebol de ataque".

Já Bebeto, um ex-avançado de renome e pai do futebolista Mattheus Oliveira, jogador do Sporting emprestado ao Vitória de Guimarães, vencer o Mundial sub-20 de 1983 foi "um momento alto" da carreira: "Não foram só os jogos, mas a atmosfera, os estádios [no México], tudo. Com uma história tão grande e tradição, estou certo de que a Polónia fará um torneio fantástico".

No Mundial sub-20, que decorrerá entre 23 de maio e 15 de junho, na Polónia, estarão 24 seleções, que entram no sorteio consoante o ranking.

Portugal integra o pote 1, com Polónia, Uruguai, França, Estados Unidos e México; no 2 estará o Mali, a Nigéria, Nova Zelândia, Colômbia, Coreia do Sul e Itália; no 3 Arábia Saudita, Senegal, Argentina, Equador, Ucrânia e Honduras; e no 4 Japão, África do Sul, Panamá, Noruega, Qatar e Tahiti.

A anfitriã Polónia terá a posição A1 no sorteio e a garantia que realizará todos os jogos da fase de grupos em Lodz.

No historial da competição, a seleção das quinas, com a designada geração de ouro, em especial na segunda conquista, venceu as edições de 1989, na Arábia Saudita, e de 1991, em Portugal.

Paulo Madeira, João Vieira Pinto, Hélio Sousa, Jorge Couto, Jorge Costa, Rui Costa, Luís Figo, Peixe ou Abel Xavier foram alguns dos campeões mundiais por Portugal, que nas duas edições foi comandado por Carlos Queiroz.

A Argentina é o país com mais títulos na competição, com seis vitórias (2007, 2005, 2001, 1997, 1995 e 1979), seguido do Brasil, com cinco (2011, 2003, 1993, 1985 e 1983), num pódio completo por Portugal e Sérvia, ambos com dois.

A Inglaterra, que não se qualificou para a Polónia, é a campeã em título, depois de em 2017 ter vencido na final, disputada na Coreia do Sul, a Venezuela, por 1-0, numa competição em que a Portugal foi eliminado nos quartos-de-final.