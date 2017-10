Expectativa quanto ao estado físico de Danilo

O jogador chegou à concentração da seleção com aparentes dificuldades físicas, na sequência do clássico com o Sporting, mas a situação só deverá ficar esclarecida esta terça-feira

Danilo juntou-se ontem ao final da tarde à concentração da seleção e chegou com aparentes dificuldades em caminhar. O jogador tinha saído ao intervalo do clássico de Alvalade sem chuteira no pé esquerdo e amparado por um elemento do FC Porto, claramente em dificuldades, mas alinhou na segunda parte sem problemas aparentes. Confrontado com a questão, o FC Porto, sublinhe-se, também não comunicou qualquer problema físico no final do clássico. Esta segunda-feira, contudo, Danilo não disfarçou um certo desconforto, coxeando ligeiramente.

Confrontado com a situação, a assessoria da Federação Portuguesa de Futebol não tinha qualquer informação para fornecer, situação que só deverá ficar esclarecida em definitivo antes do treino de terça-feira, às 10h30, logo a seguir à conferência de Imprensa com um jogador, agendada para as 10 horas.

