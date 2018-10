Eustáquio diz que Portugal "não vai acusar a pressão" e pediu apoio na Madeira

Portugal defronta a Bósnia na terça-feira, no Funchal, num jogo decisivo do apuramento para o Europeu de sub-21.

Stephen Eustáquio garantiu este sábado que a seleção portuguesa não vai acusar a pressão para o jogo decisivo de terça-feira com a Bósnia-Herzegovina, de apuramento para o Campeonato da Europa de sub-21 de 2019.

A poucos dias do encontro no Funchal, as contas estão complicadas para a equipa lusa, segunda classificada no Grupo 8, com 19 pontos, que vê o primeiro lugar, da Roménia, com 21, como quase impossível de alcançar, procurando qualificar-se como um dos quatro melhores segundos colocados.

"Penso que nós, como equipa, vamos controlar isso. Não vamos acusar a pressão, apesar de ser um jogo muito importante. Vamos fazer o que estamos habituados e penso que a malta está mentalizada para fazer um bom jogo e ganhar, que é o mais importante", observou Stephen Eustáquio, em conferência de imprensa.

O adversário é competitivo, o que não abala as intenções portuguesas de encarar o desafio com otimismo, na tentativa de conseguir somar os três pontos. "A motivação é mesma. É ganhar todos os jogos, mas, infelizmente, isso não aconteceu e, agora, falta um jogo, com a Bósnia, e a motivação é extrema porque temos mesmo de ganhar se queremos estar no play-off", afirmou.

O médio considerou a extrema importância do jogo como um incentivo para que o Estádio do Marítimo tenha lotação esgotada na terça-feira e que consiga ser uma ajuda extra para os jogadores. "Estamos à espera de muito público e apelo aos portugueses para irem ao estádio porque vai ser um jogo muito importante para nós", assinalou.

O jogador do Desportivo de Chaves abordou também em termos pessoais a chamada à seleção de sub-21 e os aspetos positivos que traz à sua carreira. "É um prémio pelo meu trabalho e gosto muito de estar neste espaço. É sinal de que estou a ser valorizado. Só tenho de cumprir com o trabalho, ajudar os meus colegas ao máximo e representar a seleção na melhor forma", referiu.

A seleção portuguesa de sub-21 volta a treinar no Estádio da Madeira no domingo, pelas 10h00, e cumpre na segunda-feira o último apronto para o encontro com a Bósnia-Herzegovina, no Estádio do Marítimo, às 18h00.