DIRETO | Sorteio da fase de qualificação para o Euro'2020

Portugal faz parte do grupo da Liga das Nações e sabe que vai ficar num grupo reduzido. Acompanhe AO MINUTO todo o sorteio.

11:22 - Confira a constituição dos grupos:

Grupo A: Inglaterra, República Checa, Bulgária, Montenegro e Kosovo

Grupo B: Portugal, Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo

Grupo C: Holanda, Alemanha, Irlanda do Norte, Estónia e Bielorrússia

Grupo D: Suíça, Dinamarca, República da Irlanda, Geórgia e Gibraltar

Grupo E: Croácia, País de Gales, Eslováquia, Hungria e Azerbaijão

Grupo F: Espanha, Suécia, Noruega, Roménia, Ilhas Faroé e Malta

Grupo G: Polónia, Áustria, Israel, Eslovénia, Macedónia e Letónia

Grupo H: França, Islândia, Turquia, Albânia, Moldávia e Andorra

Grupo I: Bélgica, Rússia, Escócia, Chipre, Cazaquistão e São Marino

Grupo J: Itália, Bósnia-Herzegovina, Finlândia, Grécia, Arménia e Liechtenstein

11:19 - São explicados os procedimentos do sorteio.

11:15 - Os antigos internacionais portugueses Nuno Gomes e Vítor Baía vão ajudar no sorteio propriamente dito, assim como Ronnie Whelan e Robbie Keane, antigos internacionais irlandeses.

11:08 - Ricardo Carvalho entra no auditório para entregar o troféu Henri Delauney.

11:00 - A cerimónia começa.

10:52 - Há outro condicionalismo a ter em conta no sorteio de hoje, que se realiza em Dublin, capital da República da Irlanda: para evitar deslocações de distância excessiva, Portugal já sabe que não poderá ficar no mesmo grupo de Azerbaijão e Cazaquistão.

10:41 - Confira a constituição dos potes do sorteio:

- Cabeças de série

Pote Liga das Nações*: Suíça, Portugal, Holanda e Inglaterra;

Pote 1: Bélgica, França, Espanha, Itália, Croácia e Polónia;

- Não cabeças de série

Pote 2: Alemanha, Islândia, Bósnia-Herzegovina, Ucrânia, Dinamarca, Suécia, Rússia, Áustria, País de Gales e República Checa;

Pote 3: Eslováquia, Turquia, República da Irlanda, Irlanda do Norte, Escócia, Noruega, Sérvia, Finlândia, Bulgária e Israel;

Pote 4: Hungria, Roménia, Grécia, Albânia, Montenegro, Chipre, Estónia, Eslovénia, Lituânia e Geórgia;

Pote 5: Macedónia, Kosovo, Bielorrússia, Luxemburgo, Arménia, Azerbaijão, Cazaquistão, Moldávia, Gibraltar e Ilhas Faroé;

Pote 6: Letónia, Liechtenstein, Andorra, Malta e São Marino.

*Nota: ficam nos grupos A, B, C e D, que serão constituídos por cinco formações.

10:40 - No mesmo pote de Portugal estarão Inglaterra, Holanda e Suíça, as outras vencedoras dos grupos da Liga A da Liga das Nações, mais França, Espanha, Bélgica, Croácia e os dois adversários na mais recente prova da UEFA, a Itália e a Polónia. A seleção lusa está, com a exceção alemã, fora da rota das melhores seleções da Europa, mas também já sabe que não encontrará as que são, teoricamente, as piores, as do Pote 6, a Letónia, o Liechtenstein, Andorra, Malta e São Marino.

10:39 - O sorteio da fase de qualificação, que apura para a fase final os dois primeiros de cada um dos 10 grupos, não será, porém, uma formalidade e muito por culpa da Alemanha, que claudicou da Liga das Nações e, por isso, ficou fora do lote de cabeças de série, sendo o grande problema para as equipas com esse estatuto.

10:38 - Bom dia. A Seleção portuguesa, detentora do título de campeã europeia, integra o sorteio da fase de qualificação para o Euro 2020 a saber que vai ter um grupo reduzido no apuramento e também que, se tudo correr pelo pior, terá sempre um play-off para se salvar.