Diogo Jota da Premier League para a seleção sub-21: "Não dá outro estatuto"

Diogo Jota admite que a sua titularidade no Wolverhampton, da Premier League, lhe dá "outro andamento e experiência", mas não um estatuto especial.

O futebolista Diogo Jota admite que a sua titularidade no Wolverhampton, da Premier League, lhe dá "outro andamento e experiência", mas não um estatuto especial na seleção nacional sub-21. "Acho que não [dá outro estatuto], é sim uma boa oportunidade para mostrar o meu valor na melhor liga do mundo e faz-me estar aqui com outro andamento e experiência", afirmou o avançado antes do treino da seleção sub-21 de Portugal, no Estádio 1.º Maio, em Braga.

Portugal joga na sexta-feira, em Paços de Ferreira, com a Roménia e desloca-se ao País de Gales no dia 11, em dois jogos de apuramento para o Europeu da categoria, em 2019, em Itália.

A seleção nacional é segunda classificada do grupo 8, com 13 pontos em seis jogos, atrás da Bósnia e Herzegovina (15 em sete jogos), sendo a Roménia terceira, com 12 pontos também em seis partidas. "É sempre especial regressar ao estádio do Paços de Ferreira, onde fui muito feliz, mas o mais importante é vencer a Roménia. Esperamos um jogo muito difícil, empatámos em casa deles [1-1], continuam invictos, vai ser um jogo muito complicado, mas ao mesmo tempo sabemos que é um jogo muito importante e que Portugal entra sempre para vencer", afirmou.

O antigo jogador do Paços de Ferreira deixou elogios à equipa romena, que "tem bons jogadores na frente" e é muito agressiva na defesa, mas lembrou que a partida na Roménia, em novembro do ano passado, foi um dos primeiros jogos deste grupo. "Também não estávamos no nosso ponto mais alto enquanto equipa e agora já atingimos outra maturidade e, em casa, temos todas as condições para os vencer", disse Diogo Jota.

Quanto à seleção A, reconheceu que "é sempre um objetivo" para qualquer jogador, porque "é o patamar mais alto do futebol internacional". "A seguir são os sub-21, eu estou aqui e estou focado nesta equipa", acrescentou.

Esta terça-feira, nos 15 minutos abertos à comunicação social, o selecionador nacional, Rui Jorge, tinha todos os 22 jogadores disponíveis. A equipa volta a treinar quarta-feira, pelas 10h00, no Estádio 1.º de Maio.