Deixar para o fim já é especialidade da casa

Portugal está habituado a deixar tudo para a última no caminho até Mundiais. Na ronda final da fase de grupos foi afastada três vezes e acedeu em duas. O play-off tem sido mais amigo.

O triunfo obtido por Portugal em Andorra deixou a Seleção a depender de si própria para se qualificar diretamente para o Mundial da Rússia"2018, na última jornada, na qual necessita de vencer a Suíça, que lidera o Grupo B com mais três pontos graças ao triunfo no confronto direto da jornada inaugural. Trata-se de mais um apuramento que pode ficar decidido na ronda final, uma tradição lusa (ver quadro em anexo). A Seleção já viu três mundiais de seguida fugirem-lhe na última jornada de grupos e aprovou no derradeiro exame em duas ocasiões. Isto, além de duas idas à maior prova de futebol através do play-off, que nesta altura já está garantido, mas que os lusos querem evitar vencendo os helvéticos, imparáveis com nove vitórias em nove jogos - Fernando Santos já bateu o recorde de Portugal nesta fase, com oito vitórias seguidas, mas pode ser insuficiente.

Considerando tempos recentes, mais próximos da realidade atual em termos do formato e regulamentação de qualificação, Portugal saiu sem brilho do México"1986 e falhou os três seguintes com eliminações na última jornada. O azar luso acabou quando se iniciou o ciclo de quatro presenças consecutivas em vigor, com um apuramento na última jornada (Coreia do Sul/Japão"2002), outro à vontade (Alemanha"2006), e os dois últimos via play-off (África do Sul"2010 e Brasil"2014). Antes do Mundial organizado em conjunto pelos dois países asiáticos, a equipa das Quinas só tinha mesmo estado presente no Inglaterra"1966, onde Eusébio deslumbrou o mundo.

Vendo os Campeonatos do Mundo mais antigos, parece até confuso perceber como eram as regras. Houve alturas em que a qualificação era a dois jogos e, em caso de empate, realizava-se um play-off de desempate entre as duas equipas em questão. Noutros casos, o desempate foi imediato, contabilizando os golos marcados e sofridos, tendo havido até uma qualificação em jogo único. Isto além do primeiro Mundial, organizado através de inscrições. Corria o ano de 1930 e não era fácil viajar até ao Uruguai, palco da estreia da prova, quer pela deslocação em si, quer a nível financeiro, aspetos que levaram a que apenas quatro seleções europeias se tivessem inscrito (Bélgica, França, Roménia e Jugoslávia).

Portugal na última jornada de qualificações para Mundiais

Rússia 2018 - Precisa de vencer a Suíça (play-off está garantido)

Brasil 2014 - Ganhou na última jornada, mas já não dependia de si para passar (triunfo contra a Suécia no play-off)

África do Sul 2010 - Play-off, onde a Bósnia e Herzegovina foi eliminada, foi garantido na última jornada

Alemanha 2006 - Qualificação já estava assegurada

Coreiado Sul/Japão 2002 - Qualificação garantida na última jornada

França 1998 - Eliminados na última jornada

EUA 1994 - Eliminados na última jornada

Itália 1990 - Eliminados na última jornada

México 1986 - Qualificação na última jornada

Espanha 1982 - Já estava eliminado

Argentina 1978 - Já estava eliminado

Alemanha 1974 - Falhou ida ao play-off de desempate

México 1970 - Já estava eliminado

Inglaterra1966 - Já estava qualificado

Chile 1962 - Falhou ida ao play-off de desempate

Suécia 1958 - Falhou ida ao play-off de desempate

Suíça 1954 - Falhou ida ao play-off de desempate (eram só dois jogos)

Brasil 1950 - Falhou ida ao play-off de desempate (eram só dois jogos)

França 1938 - Eliminado em qualificação a um só jogo

Itália 1934 - Falhou qualificação (eram só dois jogos sem play-off de desempate)

Uruguai 1930 - Não se inscreveu