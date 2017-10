Danilo treinou, mas há uma baixa no primeiro treino da Seleção

O médio do FC Porto chegou à concentração da seleção a coxear, mas esteve presente no primeiro treino na Cidade do Futebol.

Danilo chegou à concentração da seleção com aparentes dificuldades em caminhar. O jogador tinha saído ao intervalo do clássico de Alvalade sem chuteira no pé esquerdo e amparado por um elemento do FC Porto, claramente em dificuldades, mas integrou o primeiro treino da seleção com vista ao duplo compromisso frente a Andorra e Suíça.

No entanto, Fernando Santos contou com uma baixa no treino desta terça-feira. Trata-se de Pepe, que se apresentou junto da seleção com um pequeno toque, desconhecendo-se de momento mais pormenores em torno da lesão. No entanto, tudo indica que não se trata de um problema grave, sendo que o central do Besiktas continua dentro da convocatória e do grupo de trabalho do selecionador.

Portugal entra em campo no próximo sábado frente a Andorra, antes do jogo decisivo frente à Suíça. Já foram vendidos mais 50 mil bilhetes para o encontro, que se disputa na próxima terça-feira no Estádio da Luz.