Dalot fala de Mourinho, da seleção e do Mundial de Sub-20

A seleção portuguesa de sub-20 vai defrontar Alemanha e Inglaterra com vista à participação no Mundial da categoria, no qual a equipa das quinas vai ter pela frente adversários "do mesmo nível". "São seleções fortes. Temos de nos focar no nosso trabalho e preparar bem esses dois jogos, porque será este o nível que vamos encontrar no Mundial", afirmou Diogo Dalot, antes do primeiro treino da equipa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O lateral do Manchester United, que celebra esta segunda-feira o 20.º aniversário, revelou estar "sempre disponível" para representar a seleção, ainda que saiba de antemão que, tal como os outros jogadores, a presença no Mundial'2019, na Polónia, esteja dependente da autorização do seu clube. "Estou sempre disponível para ajudar a federação e o meu clube. O que vai acontecer no final da época é imprevisível, por causa dos calendários dos clubes, mas estarei sempre disponível", referiu o jogador, revelando que a primeira época no Manchester United lhe tem trazido "evolução".

Além de confessar que tem sido "um sonho" jogar em Old Trafford, o jovem lateral, por quem os'red devils pagaram 22 milhões de euros ao FC Porto no início desta época, abordou ainda a saída de José Mourinho do United: "São experiências, momentos para os quais temos de estar preparados. Nunca tinha vivido algo assim e fez-me crescer."

Portugal vai defrontar a Alemanha na sexta-feira, em Sandhausen, e no dia 26 de março recebe a Inglaterra, em Penafiel.

Os dois particulares servem de preparação para o Mundial de sub-20, que vai ter lugar na Polónia, entre 23 de maio e 15 de junho.

Portugal está inserido no grupo F, juntamente com Coreia do Sul, Argentina e África do Sul. A seleção portuguesa estreia-se em 25 de maio, contra os sul-coreanos, seguindo-se os embates com os argentinos