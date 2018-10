Premium Da escassez à bonança: emissão em nova onda média

Portugal adensou alternativas a meio-campo. Na Polónia, Rúben Neves, William e Danilo chegaram mesmo a jogar juntos.

Quatro meses após a presença no campeonato do mundo, a Seleção Nacional passou da escassez à bonança em termos de médios-defensivos. Se, na Rússia, Fernando Santos contou apenas com William Carvalho, agora tem mais duas opções, igualmente de grande qualidade, como são os casos de Rúben Neves e Danilo. Curiosamente, os três chegaram a alinhar ao mesmo tempo nos derradeiros minutos com a Polónia, numa altura em que o campeão europeu procurava segurar a vantagem de 3-2, tarefa que foi conseguida com sucesso.

O jogo com os polacos carimbou o regresso de Danilo à Seleção Nacional, depois de ter falhado a presença no Mundial"2018 devido a grave lesão. O médio do FC Porto entrou aos 84", sete minutos depois de a Polónia reduzir para 3-2. O Comendador colocou-se à frente da defesa, tendo ao lado Rúben Neves e William, novamente titulares, depois da experiência bem-sucedida com a Itália, no jogo de estreia de Portugal na Liga das Nações.

E se agora o selecionador nacional tem estas três opções para o meio-campo defensivo, com a particularidade de todos poderem ainda jogar mais adiantados - como interiores -, no Mundial"2018 só levou William, opção curta à medida que os jogos avançavam e havia que refrescar o meio-campo. E se Danilo não podia ser chamado por estar a recuperar da grave lesão que sofreu ao serviço do FC Porto, Rúben Neves tinha ficado de fora. Depois da grande época que realizou no Wolverhampton, que ajudou a subir à Premier League, esperava-se que fizesse parte dos 23 eleitos para o campeonato do mundo, mas Fernando Santos assim não entendeu. O antigo médio do FC Porto não baixou os braços, bem pelo contrário, e continua a passear a sua classe, agora pelos relvados da principal divisão inglesa.

O trio visto à lupa por Petit

Petit, antigo internacional português, esteve anos a fio na Seleção e também ele foi muito utilizado como médio-defensivo ou como interior. O agora treinador fala com conhecimento de causa e elogia os três médios, destacando a combinação entre Rúben Neves e William Carvalho, dupla que iniciou os últimos jogos. "O Rúben Neves e o William têm jogado juntos e são uma boa opção. Neste momento, pelo que tem demonstrado, o Rúben é o que está em melhor forma. Tem jogado constantemente na liga inglesa, tem feito bons jogos e, na Seleção, já tem rotina com o William. Jogaram os últimos jogos juntos e entenderam-se bem", destacou, elogiando o regresso de Danilo. "Devido à lesão grave que sofreu, perdeu algum tempo, mas tem o seu espaço na Seleção. O selecionador conta com ele", lembra.

Internacional A em 57 ocasiões e com presenças nos Mundiais"2002 e 2006 e nos Europeus de 2004 e 2008, Petit aceitou o repto de O JOGO e debruçou-se sobre os atributos de cada um dos três centrocampistas da turma das Quinas: "O Rúben é um jogador com qualidade de passe acima da média, é forte no passe longo, no remate de longe e nas bolas paradas. Não tem a constituição física do Danilo, mas é inteligente e pensa rápido o jogo." William, agora no Bétis, também merece elogios. "Pensa bem o jogo e pensa rapidamente, tem muita qualidade no passe, pressiona bem. Às vezes conduz a bola, mas joga quase sempre a um, dois toques. É um jogador experiente, dotado de muita maturidade e que sabe avaliar os momentos do jogo", analisa.

De regresso à Seleção Nacional, Danilo volta agora a lutar por um lugar na condição de titular. "O Danilo pressiona bem, nomeadamente à frente dos centrais, lê bem o jogo, tem boa qualidade com a bola nos pés, e, inclusive, gostava de o ver como oito no Marítimo, onde jogou muitas vezes. Além disso, aparece bem dentro e fora da área, até porque remata com precisão. É um jogador com bastante qualidade", elogia o treinador, que se prepara para concluir o curso de IV nível.