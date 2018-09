Sub-21: estreante Pereira Lage garante que Portugal não é escolha definitiva

Pereira Lage é uma das estreias na Seleção de sub-21, mas afirma que terá de "considerar" se receber uma chamada de França.

Pereira Lage, que foi chamado pela primeira vez à seleção de sub-21 portuguesa, disse esta segunda-feira que se a França, país onde nasceu, o chamar, terá que refletir sobre qual das seleções vai representar.

Filho de pais portugueses da região do Minho (Guimarães e Fafe), Pereira Lage, de 21 anos, nasceu já em França e joga no Clermont, do segundo escalão daquele país.

"Os meus pais nasceram aqui e eles querem um dia voltar a Portugal. Eu não nasci aqui, mas tenho coração português. [Esta] Não é uma resposta definitiva, se a França me chamar, tenho que fazer uma reflexão", afirmou o jogador antes do treino da seleção orientada por Rui Jorge, num dos campos da cidade desportiva do Braga.

Portugal vai ter um duplo compromisso tendo em vista o apuramento para o Europeu da categoria, em 2019, em Itália, recebendo a Roménia na sexta-feira, em Paços de Ferreira, e deslocando-se ao País de Gales quatro dias depois (11).

A Seleção Nacional é segunda classificada do grupo 8, com 13 pontos em seis jogos, e a Roménia é terceira, com menos um ponto (seis jogos), ambas atrás da líder Bósnia e Herzegovina (15 pontos), mas com menos um jogo disputado.

Pereira Lage disse ter ficado "muito feliz e orgulhoso" pela chamada e admitiu não conhecer "nada" dos próximos adversários. Definiu-se como um médio centro: "Gosto de jogar à bola, fazer coisas simples, gosto de entrar no espaço para rematar e fazer passes decisivos". O jogador disse ainda querer "aumentar de nível" e que, nesse sentido, o principal campeonato português seria uma boa opção.

"Não tenho preferência por nenhum dos grandes, vi muitos jogos em jovem e há muitas grandes equipas em Portugal", disse.

Pereira Lage disse ainda que festejou a vitória portuguesa do campeonato da Euro'2016 sobre a França.

"Vi esse jogo na minha cidade [Clermont], que tem a segunda maior comunidade portuguesa em França, numa associação portuguesa e fui festejar", recordou.

Já com o médio Bruno Paz (Sporting) no lugar do lesionado Xadas (Braga), o selecionador Rui Jorge teve todos os jogadores à disposição.