Assobios e críticas foram o combustível de Éder

Após não ter sido opção para Fernando Santos na Taça das Confederações, o atacante reentrou nas apostas do selecionador para a jornada dupla que pode colocar Portugal na fase final do Mundial.

10 de julho de 2016, Parque dos Príncipes. Éder pega na bola e assina o golo mais importante da sua carreira e da seleção portuguesa que, no coração de França, assegura o primeiro título de campeão da Europa dos lusitanos. Toda a alegria vivida dentro de campo alastrou ao país e ao mundo e Éder passou de "patinho feio" a herói de uma nação. No entanto, o avançado entrou aí numa fase complicada, caindo do céu ao inferno: a época no Lille correu mal, os adeptos franceses não pouparam o seu carrasco punindo-o com assobios e até a Seleção Nacional lhe fechou as portas na Taça das Confederações. Agora ao serviço do Lokomotiv de Moscovo e a recuperar espaço na equipa das Quinas, o avançado está em nova fase ascendente, muito por mérito próprio e alimentado por quem o quis mandar abaixo.

Quem assim o entende é uma das pessoas que mais próxima esteve de Éder e que o ajudou a superar adversidades no passado: Susana Torres. A antiga responsável pelo treino mental do avançado, com quem trabalhou dois anos, garante que o renascimento do atleta é muito derivado da sua força interior. "Os assobios dos adeptos não explicam a fase difícil por que passou. O Éder lida bem com quem o critica, canaliza a sua energia com isso, à semelhança do Cristiano Ronaldo. As dificuldades que viveu têm mais a ver com ele do que com o que vem de fora. É uma pessoa que se sabe automotivar e está habituado a ter todos contra ele e a lidar com isso sem motivações externas. Ele fez isso quando estava totalmente sozinho e enfrentava uma situação difícil, por isso pode fazê-lo de novo se aplicar o trabalho que fizemos", justifica Susana Torres a O JOGO. A especialista em "coaching" já não trabalha diretamente com Éder mas, por tudo o que passaram juntos, tem uma ideia dos motivos que levaram a um ano de apagamento em França: "Na final do Europeu, Éder atingiu um topo de carreira, após um esforço desumano que teve durante dois anos, onde trabalhámos de forma intensiva e debaixo de grande pressão. Por isso, é natural que tenha havido descompressão após a competição, o que pode ter levado a que demorasse mais tempo a voltar a ligar o "turbo"". Agora, acredita Susana Torres, "este regresso à Seleção pode motivar o Éder a ir em busca da performance que ele já provou conseguir ter".