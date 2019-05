As dúvidas de Fernando Santos: quatro jogadores lutam por dois lugares

William, Pizzi, Bruno Fernandes e João Félix em corrida aberta para estar no onze frente à Suíça.

No primeiro dia em que contou com a totalidade dos 23 jogadores convocados, Fernando Santos levantou o véu sobre a equipa que poderá entrar em campo no próximo dia 5 frente à Suíça.

Durante os 15 minutos abertos à comunicação social do treino de quarta-feira, o selecionador improvisou uma peladinha onde foi possível tirar uma conclusão: William Carvalho, Pizzi, Bruno Fernandes e João Félix parecem estar a concorrer por dois lugares.

Os quatro jogadores funcionaram como jokers de um embate entre potenciais titulares e as segundas linhas, na qual estava incluído Danilo, que está fora do jogo da Suíça por castigo. A primeira equipa foi constituída por Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro, Rúben Neves, Bernardo Silva, Rafa e Ronaldo. Recorrendo aos números no apuramento para a fase final da Liga das Nações, William, com 356 minutos em quatro jogos, parece ser o principal candidato para jogar ao lado do médio do Wolves num 4x3x3, onde só sobraria um lugar para Pizzi (217') ou Bruno (2').

Contudo, ainda há a possibilidade de o técnico arriscar um 4x4x2, com João Félix (que ainda não se estreou pela Seleção) e Ronaldo na frente. Curiosamente, antes do treino, José Fonte tinha dado a sua opinião sobre a forma de encaixar tanto talento no onze: "Temos talento que baste e um leque de opções alargado que nos permite jogar de diversas maneiras. É uma boa dor de cabeça. O melhor era jogar com todos, mas tem de haver equilíbrio e o míster é exímio nisso. Só temos de interiorizar aquilo que ele quer", disse o central.