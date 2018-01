Análise: Polónia e Itália são ossos duros de roer para Portugal

Portugal ficou no grupo da Itália e Polónia na nova Liga das Nações

Portugal venceu Itália e Polónia, adversários no grupo A3 da Liga das Nações, na última vez que defrontou estas duas seleções, mas no passado complicaram a vida à Seleção Nacional

O último duelo com os italianos ocorreu num jogo de preparação a 16 de junho de 2015, em Genebra, que terminou com um triunfo da equipa portuguesa por 1-0, na altura com Éder a marcar o seu primeiro golo com a camisola das quinas.

Antes do triunfo em solo suíço, Portugal vinha de uma série de seis derrotas consecutivas frente à "squadra azzurra" e não vencia os italianos desde 1976, igualmente em jogo particular.

O mais recente confronto com os polacos aconteceu a caminho do título de campeão europeu em 2016, em França, nos quartos de final da competição, e é também de boa memória para o lado português.

Em Marselha, Portugal superiorizou-se no desempate por grandes penalidades (5-3), depois do empate registado durante o tempo regulamentar e prolongamento. Logo aos dois minutos, Lewandowski deu vantagem aos polacos, mas a formação de Fernando Santos respondeu ainda na primeira parte, aos 33 minutos, por Renato Sanches, que fez o seu primeiro (e até agora único) golo pela seleção nacional.

A mais recente recordação da Itália até pode ser positiva, mas o historial de confrontos é bastante negativo para os portugueses, com apenas cinco vitórias nas 25 vezes que se encontraram e uma pesada herança de 18 derrotas. Em jogos oficiais, é preciso passar a barreira do meio século para encontrar um sucesso de Portugal sobre a "squadra azzurra". Aconteceu em 1957, em plena fase de qualificação para o Mundial de 1958, com um resultado de 3-0 no Estádio Nacional, no Jamor.

Mais equilibrado é o historial com a Polónia, com a seleção nacional a ter um ligeiro saldo positivo nas 11 vezes que encontrou a formação do Leste europeu, com quatro vitórias, quatro empates e três derrotas, entre jogos oficiais e particulares. No que diz respeito aos oito embates a sério, as duas seleções registam três triunfos cada, além de três igualdades.

No Mundial de 1986, no México, a Seleção portuguesa perdeu com a Polónia, por 1-0, no segundo encontro da fase de grupos, mas 16 anos depois, no Mundial de 2002, "vingou-se", goleando por 4-0, com um hat-trick de Pauleta e um tento de Rui Costa.

A fase de grupos da Liga das Nações, a nova competição da UEFA, que decorre a cada dois anos, vai disputar-se de 6 setembro a 20 novembro de 2018, com a final-four da Liga A marcada para junho de 2019. Essa fase final, cujo anfitrião será designado em dezembro de 2018, é composta por meias-finais, jogo de apuramento de terceiro e quarto lugares e uma final, para determinar o primeiro vencedor da Liga das Nações.