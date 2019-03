Algarve Cup: Francisco Neto espera Suíça "mais forte" do que na estreia

Francisco Neto considerou que a Suíça estará mais forte frente a Portugal.

O selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, considerou este domingo que a Suíça vai estar mais forte frente a Portugal, no segundo jogo do grupo D da Algarve Cup, na segunda-feira.

"Tem vindo a crescer muito. Certamente, não irá cometer os mesmos erros que cometeu frente à Suécia", disse o técnico português, na antevisão do jogo de segunda-feira, após as helvéticas terem sido goleadas pelas suecas na estreia (4-1).

Em sentido inverso, Portugal surpreendeu e, no seu primeiro jogo na edição deste ano, venceu a Suécia, nona seleção do ranking da FIFA, por 2-1, com golos de Diana Silva e da capitã Cláudia Neto.

"Este jogo será muito mais equilibrado, muito mais competitivo [do que o último realizado pela Suíça]. Teremos que manter os níveis de concentração muito elevados para vencermos o jogo", explicou o técnico português.

Para o jogo, Francisco Neto já pode contar com Ana Capeta, recuperada de lesão, e Carolina Mendes, que teve gripe.

Portugal e Suíça encontram-se na segunda-feira, pelas 16h45, no Estádio Municipal de Vila Real de Santo António, num jogo em que basta à seleção das quinas um empate para garantir a vitória no grupo.

Com a edição deste ano do torneio algarvio a ter 12 seleções distribuídas por quatro grupos, as duas finalistas serão apenas as melhores classificadas no geral, com duas vencedoras de outros dois grupos a disputarem o jogo do terceiro lugar.

Assim, uma vitória no último jogo do Grupo D poderá deixar a seleção portuguesa com seis pontos e dar um lugar na final, caso a Polónia não vença ou não vá além de um empate frente à Holanda no Grupo B.

A Noruega, com seis pontos conquistados no Grupo C, já se qualificou para o jogo do título, e no grupo nenhuma equipa poderá chegar aos seis pontos, com Canadá a ter quatro (em dois jogos), Islândia um e Canadá nenhum (ambas com um jogo).