Infeção de Anthony Lopes adia viagem de Portugal para França

Portugal só viaja para França no sábado

Redação com Lusa

O facto de a comitiva lusa partir para Paris um dia depois do que estava inicialmente previsto conduzirá também a alterações ao programa oficial na capital francesa.

O guarda-redes Anthony Lopes testou positivo à covid-19 e foi dispensado da seleção portuguesa, que se prepara para disputar os jogos da Liga das Nações com França e Suécia, anunciou esta sexta-feira o organismo federativo.

A necessidade de efetuar nova bateria de testes à covid-19 levou ao adiamento para as 17h00 do treino agendado para a manhã desta sexta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e ao consequente adiamento da viagem para França, que estava prevista para a tarde e vai acontecer apenas no sábado.

O facto de a comitiva lusa partir para Paris um dia depois do que estava inicialmente previsto conduzirá também a alterações ao programa oficial na capital francesa, que contempla uma conferência de imprensa e um treino no Stade de France, palco do jogo de domingo.

O guarda-redes que alinha nos franceses do Lyon, de 30 anos, é o segundo jogador a ser dispensado na equipa das "quinas" devido a teste positivo à covid-19, depois do defesa central José Fonte, que foi substituído na terça-feira por Domingos Duarte.

Em relação à convocatória inicial de Fernando Santos, regista-se também a ausência do defesa Mário Rui, que ficou impedido de sair de Itália devido à deteção de vários casos de covid-19 no plantel do Nápoles, tendo sido substituído por Nuno Sequeira.

Portugal defronta no domingo a França, naquele que será o regresso dos campeões europeus ao Stade de France, após o histórico triunfo de 2016, na final do Europeu, num embate entre os dois primeiros classificados do grupo 3.