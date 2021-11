Impedido de disputar o Portugal-Sérvia, Pepe ficou a dar força ao grupo

Pepe continua integrado no grupo e está a participar na sessão de treinos que Fernando Santos orienta este sábado na Cidade do Futebol.

O resultado e a exibição de Portugal contra a República da Irlanda não foram os melhores, pelo que, à beira do jogo decisivo deste domingo frente à Sérvia, é importante levantar o moral do plantel.

O central do FC Porto foi expulso em Dublin e não pode defrontar a Sérvia, mas pelo peso que tem no balneário, próprio do grande capital de experiência, da idade e também do carisma, continua com a equipa.

Na última quinta-feira, com 38 anos, oito meses e 16 dias, o central passou a ser o jogador mais velho de sempre a jogar com a camisola de Portugal, ultrapassando Vítor Damas, antigo guarda-redes do Sporting.