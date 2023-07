Hugo Félix e a final dos sub-19: "Queremos sempre mais. Agora é ganhar domingo!"

Declarações de Hugo Félix ao Canal 11, após a qualificação de Portugal para a final do Europeu de sub-19

Qualificação para a final: "Nem tenho palavras. Foi um jogo excelente de toda a equipa, desde o início. Não demos o jogo por ganho antes de começar. Começámos com tudo e marcámos o golo cedo, não baixámos o ritmo. Foram 90 minutos sempre lá em cima. Sabíamos que a Noruega ia entrar com bloco baixo. O primeiro e o segundo golo cedo ajudaram. Tiveram de subir mais as linhas e isso foi bom para nós. Agora é estudar o adversário da final e treinar."

Goleador: "Acho que a minha característica mais forte é o remate. Mas não penso se estou a liderar ou não a tabela dos melhores marcadores da competição. Se acabar por receber esse prémio, é muito bom, mas o que eu quero mais é ganhar no domingo. O prémio individual, se vier, é só um aparte. No final dos treinos tento trabalhar sempre essas situações, seja penáltis, livres... tento trabalhar isso porque sei que é algo que beneficia o meu jogo. É continuar a trabalhar nestes aspetos para continuar a fazer a diferença."

Goleadas: "Estas goleadas mostram muito o respeito que temos pelos adversários e que queremos sempre mais e mais. Estivemos os 90 minutos a dar tudo. Fizemos cinco golos mas podíamos ter feito mais."