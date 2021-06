Declarações de Luis de la Fuente, selecionador espanhol, após o jogo Espanha-Portugal (0-1), das meias-finais do Campeonato da Europa de futebol de sub-21.

Queixas de penálti por assinalar: "Dei os parabéns aos jogadores, pois estou orgulhoso do seu trabalho durante todo este tempo. O futuro do futebol espanhol está mais do que garantido. Houve ali uma grande penalidade a nosso favor claríssima. Tudo o que possa ajudar a prevenir essas situações é bom. Sou um defensor do videoárbitro (VAR). É curioso que existiu há dois anos e nesta edição não. Parece que estamos a tentar justificar-nos com algo, mas o VAR ajuda mais do que prejudica."

Sobre o jogo: "Creio que houve um jogo descontrolado no primeiro tempo e talvez Portugal tenha tido mais iniciativa. Na segunda parte, fomos mais ambiciosos e criámos as oportunidades suficientes para nos colocarmos na frente do marcador. Não tivemos esse acerto e, sabendo que estas partidas são muito repartidas, a balança inclina-se com detalhes."

Autogolo de Jorge Cuenca: "Este grupo é uma família, mas foi uma interceção estranha e ele não tem culpa de nada. Teve um ótimo comportamento e tem muita margem de progressão na sua carreira, tal como todos os seus companheiros."

Saída do Brahim Díaz: "Percebemos que o jogo estava concentrado nos flancos e precisávamos de frescura. Foi essa a razão. Ele estava cansado, como os restantes."

Futuro da seleção espanhola: "Nunca se deve deixar de tentar vencer. Essa ambição e busca constante de melhorar está bem. É assim que se produz o crescimento e temos de valorizar o que conseguimos. Uma equipa que dá tudo não vencerá sempre, mas nunca sai derrotada. Entendo que haja tristeza ou pesar por não alcançarmos o objetivo, mas não estou dececionado. Quando ganhas muito, estás mais perto da derrota do que de conseguir as vitórias. É preciso valorizar o futebol espanhol e reconhecer que o futuro está garantido. Outras seleções ficaram pelo caminho e não estão nesta fase do campeonato da Europa."