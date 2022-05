Horta regressou e já olha para o Mundial: "Gostava de estar nos escolhidos"

Declarações do jogador do Braga, na Cidade do Futebol, antes dos confrontos da Liga das Nações

Conversa com Fernando Santos: "Foi uma conversa normal. Disse-me para aproveitar e é o que vou tentar fazer."

Mais-valias e no que pode ajudar: "Sabemos que temos grupo com muitos jogadores de qualidade. Todos são opção. Quero ajudar e mostrar as minhas qualidades."

Objetivos de Portugal: "Onde Portugal entra é sempre para vencer. Queremos ganhar este grupo, que é equilibrado. Queremos vencer. Temos quatro jogos competitivos e queremos vencer. É isso que vamos tentar fazer."

Mundial do Catar: "Sabemos que ainda faltam alguns meses. É uma ambição. Gostava de estar nos escolhidos, mas ainda falta muito tempo. Ainda pode acontecer muita coisa."

Melhor época da carreira? "Esta época é de sonho, talvez a minha melhor época, com os melhores números, e, agora, ser chamado à seleção. Quero desfrutar ao máximo."

Apelo aos adeptos: "Esperamos estádio cheio. Sentimos muito o apoio do público e queremos ter o estádio cheio. Faço um apelo para virem, porque com os portugueses tudo é mais fácil."