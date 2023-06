Henrique Araújo: "Temos de olhar para isto, aprender com o que não fizemos tão bem"

Declarações do jogador Henrique Araújo após o jogo Geórgia-Portugal (2-0), da primeira jornada do Grupo A do campeonato da Europa de sub-21, disputado em Tbilisi, na Geórgia

Sobre o jogo: "É claro que não estamos satisfeitos com o jogo que fizemos. O resultado não era o que queríamos no primeiro jogo do Europeu. Temos de olhar para isto, aprender com o que não fizemos tão bem, corrigir e entrar nestas duas próximas partidas com muita vontade de ganhar. Ainda existem seis pontos em disputa."

Titular ou não: "Entrar [em campo] a perder nunca é fácil, mas um avançado tem de estar preparado para isso. Quanto a ser titular ou não, não é o mais importante. Temos de ganhar os próximos jogos e acho que temos de estar focados nisso. Depois, o "mister" vai decidir quem joga."

Erros: "Estávamos preparados. Claro que o adversário estava a jogar em casa e tinha o apoio do seu lado, mas teríamos de entrar muito fortes. Não o conseguimos fazer e acabámos por cometer erros que não se podem cometer a este patamar e perder um pouco o controlo".