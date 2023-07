Henrique Araújo: "Houve um choque com um jogador inglês e o árbitro diz que não foi falta..."

Declarações de Henrique Araújo, avançado da seleção portuguesa de sub-21, após o adeus ao Europeu da categoria.

Análise: "Dois jogos distintos, a primeira parte mais para Inglaterra, a segunda mais para nós. Mas é futebol, eles conseguiram aproveitar as oportunidades. Nos ainda andámos perto da área, a bola acabou por não entrar. É difícil lidar com isto, mas faz parte do futebol."

Segundo tempo: "Esta segunda parte foi, se calhar, o nosso melhor momento do Europeu, fomos para cima de uma excelente equipa. A primeira derrota deixou-nos mais intranquilos, mas acho que conseguimos demonstrar nestes 45 minutos o futebol que podemos praticar. Estamos tristes, mas é futebol."

Eliminação: "Estamos tristes e um pouco desiludidos, aqui num jogo muito difícil conseguir fazer esta segunda parte, dominar completamente... Acho que um golo e um prolongamento era o mínimo que merecíamos hoje."

Reclamou um penálti: "Tentei ganhar a frente, houve um choque com o jogador inglês. Não consegui perceber bem. O árbitro diz que foi um choque, que não foi falta, mas é o árbitro que tem de decidir, não sou eu."

Declarações ao Canal 11