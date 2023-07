Henrique Araújo: "A capacidade que mostrámos em jogos decisivos..."

Declarações do avançado da seleção de sub-21 antes do jogo com a Inglaterra, dos quartos de final do Europeu.

A seleção portuguesa de sub-21 vai mostrar "uma boa resposta" para afastar a Inglaterra, no domingo, nos quartos de final do Europeu da categoria, apontou este sábado o futebolista Henrique Araújo, convicto das capacidades lusas.

"Estamos à espera de um duelo difícil, à imagem daqueles que temos tido no Europeu. A Inglaterra é uma das melhores equipas em competição e temos de estar preparados para as suas melhores forças. Eles têm um meio-campo e um ataque ótimos e possuem bons jogadores, sendo que muitos deles jogam na Liga inglesa. Agora, acho que a experiência e a capacidade que mostrámos em jogos decisivos contra os Países Baixos e a Bélgica também é uma das nossas mais-valias", frisou o avançado, em conferência de imprensa.

Portugal, que terminou na segunda posição do Grupo A, defronta a Inglaterra, vencedora invicta no C e campeã do torneio em 1982 e 1984, no domingo, a partir das 17h00, no Estádio Ramaz Shengelia, na cidade georgiana de Kutaisi.

"É uma equipa com valor, mas é mais um jogo. Estamos nos quartos de final do Europeu de sub-21 e temos essa responsabilidade, mas tentamos abordar todos os encontros da mesma forma desde o início. Vamos tentar fazer isso outra vez, estar muito concentrados e colocar o nosso jogo em prática", enquadrou Henrique Araújo, que foi emprestado pelo campeão nacional Benfica ao Watford, da divisão secundária inglesa, durante a segunda metade de 2022/23.

O avançado, de 21 anos, foi suplente utilizado nas três partidas da primeira fase, durante a qual Portugal perdeu face à anfitriã Geórgia (2-0), empatou com os Países Baixos (1-1) e atingiu um êxito crucial sobre a Bélgica (2-1), com um penálti marcado aos 89 minutos. "Esse último jogo foi exigente, porque precisávamos de ganhar para passar. A Inglaterra pôde gerir um pouco mais [na vitória por 2-0 diante da campeã em título Alemanha], mas acho que isso acaba por valer pouco logo a seguir. Ao termos perdido o primeiro jogo, os outros dois já foram claramente finais para nós. Isso permite-nos também continuar vivos no torneio e estar preparados para um jogo que será difícil para as duas equipas", disse.

Além de almejar o acesso às meias-finais do Europeu de sub-21, prova na qual já perdeu as decisões de 1994, 2015 e 2021, Portugal pode consumar, desde já, a quinta presença nos Jogos Olímpicos, depois de Amesterdão'1928, Atlanta'1996, Atenas'2004 e Rio'2016. "Havendo um bom jogo coletivamente, o avançado fica sempre mais perto de fazer golos. Agora, se isso é o mais importante? Sinceramente, não. Temos por cá 23 jogadores que querem ganhar esta competição. O apuramento para os Jogos Olímpicos é outro objetivo que temos, mas só um bom coletivo e uma equipa bastante unida, tal como já provámos anteriormente que somos, é que poderá atingir essas metas", terminou Henrique Araújo.