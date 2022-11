Hat-trick de Henrique Araújo e bis de Paulo Bernardo na goleada de Portugal

Na terça-feira, os sub-21 portugueses voltam ao Portimão Estádio, para mais um jogo particular, defrontando o Japão a partir das 19h15.

A Seleção Nacional sub-21 recebeu e goleou a Chéquia por 5-1, no primeiro de dois encontros de preparação para a fase final do Campeonato da Europa da 2023, onde Portugal está inserido no Grupo A, juntamente com Geórgia, Países Baixos e Bélgica.

No Algarve, a formação lusa teve uma entrada avassaladora na partida e, aos 10 minutos, já vencia por 2-0, com um bis de Henrique Araújo, que fora assistido por Vitinha e Gonçalo Inácio. Aos 16", o central do Sporting perdeu a bola em zona proibida e Petr Pudhorocky, à saída do guarda-redes Celton Biai, reduziu para os checos. Ainda antes do intervalo, à passagem do minuto 35, Paulo Bernardo, com um disparo potente de fora da área, apontou um golaço e fez o 3-1.

No segundo tempo, depois de várias oportunidades desperdiçadas, a turma orientada por Rui Jorge chegou ao quarto aos 61", com Henrique Araújo a completar o hat-trick, após um passe sublime de Fábio Vieira. 11 minutos depois, aos 72", Paulo Bernardo apareceu no coração da área para bisar no desafio, dando o melhor destino a um cruzamento de Nuno Tavares.

Na próxima terça-feira, dia 22, a partir das 19h15, a equipa das Quinas, que leva uma série de seis vitórias seguidas, mede forças com o Japão, novamente no Portimão Estádio.

Jogo disputado no Portimão Estádio.

Portugal - República Checa, 5-1.

Ao intervalo: 3-1.

Marcadores:

1-0, Henrique Araújo, 02 minutos.

2-0, Henrique Araújo, 10.

2-1, Petr Pudhorocky, 16.

3-1, Paulo Bernardo, 35.

4-1, Henrique Araújo, 61.

5-1, Paulo Bernardo, 72.

Portugal: Celton Biai, João Mário (Pedro Malheiro, 76), Gonçalo Inácio, Bernardo Vital, Nuno Tavares (Leonardo Lelo, 76), Tiago Dantas (José Carlos, 63), Paulo Bernardo (Vasco Sousa, 76), André Almeida (Tiago Gouveia, 76), Fábio Vieira (Afonso Sousa, 63), Henrique Araújo (Francisco Conceição, 63) e Vitinha (Fábio Silva, 63).

(Suplentes: Samuel Soares, Gonçalo Tabuaço, Afonso Sousa, Francisco Conceição, Pedro Malheiro, André Amaro, Leonardo Lelo, Eduardo Quaresma, José Carlos, Vasco Sousa, Fábio Silva e Tiago Gouveia).

Treinador: Rui Jorge.

República Checa: Jakub Trefil (Jakub Markovic, 46), Adam Gabriel (Jakub Elbel, 46), David Heidenreich (Jakub Kolar, 46), Tomas Vlcek, Robin Hranak, Michal Fukala, Lukas Cerv, Jan Zamburek (Tomas Zlatohlavek, 83), Matej Valenta (Marek Icha, 69), Petr Pudhorocky (Vasil Kusej, 69) e Vaclav Sejk (Matyas Kozak, 69).

(Suplentes: Antonin Kinsky, Jakub Markovic, Vasil Kusej, Pavel Sulc, Matyas Kozak, Marek Icha, Jakub Elbel, Jakub Kolar e Tomas Zlatohlavek).

Treinador: Jan Suchoparek.

Árbitro: Luca Cibelli (Suíça).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jan Zamburek (41).