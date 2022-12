Hassan chorou com Marrocos e aponta alto: "Podemos ganhar o Mundial"

Marroquino que jogou 12 temporadas em Portugal está de coração dividido

Hassan Nader, antigo goleador que passou por Farense e Benfica (jogou 12 temporadas em Portugal) e foi internacional por Marrocos, está de coração dividido para o encontro dos africanos com Portugal nos oitavos de final do Mundial do catar.

"Portugal faz parte da minha vida, é o meu segundo país. Vamos enfrentar Portugal, um jogo especial para mim, mas claro que quero que Marrocos ganhe. Tudo é possível, podemos acreditar que podemos ganhar o Mundial. Jogar contra Portugal não vai ser fácil, que também é um dos favoritos", explicou o avançado a Bola Branca.

Nome familiar para Hassan é o de Gonçalo Ramos, por o ex-jogador, agora com 57 anos, jogou no Farense com o pai, entre 1997 e 99.

"Joguei com o pai dele no Farense e agora é a vez do filho, que é um grande goleador. Um grande jogador com um grande futuro. Fez um hat-trick, o 'puto' merece. Está rodeado de grandes jogadores e fico muito feliz por ele", disse Hassan, que também tem nacionalidade portuguesa.

Sobre o histórico triunfo de Marrocos sobre a Espanha, Hassan foi emotivo e acabou por fazer uma radiografia dos leões do Atlas: "Chorei muito de alegria. Nem sei o que me aconteceu ontem para chorar tanto. O país inteiro estava contente e não só cá. Mesmo fora de Marrocos, todos saíram à rua a festejar e cantar. O plantel tem grandes jogadores que atuam nos melhores clubes europeus, como o Hakimi no PSG, o Ziyech no Chelsea, o Mazraoui no Bayern e o Bono no Sevilha. Acho que foi merecida a passagem de Marrocos, a Espanha era um dos favoritos, mas foi com mérito. Jogaram como têm de jogar e passaram de forma merecida nos penáltis. Mentalmente os jogadores querem fazer mais. É a primeira vez que estão nos quartos do Mundial, é enorme para nós. Os jogadores estão mais motivados, qualquer um entra motivado. Todos têm enorme confiança do selecionador."