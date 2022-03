Haltintop dá favoritismo a Portugal, que também tem "fraquezas": "A pressão está no lado deles"

Hamit Altıntop, antigo futebolista e agora um dos responsáveis pelo futebol da seleção turca, admite que Portugal é claramente favorito, mas que poderá estar pressionado e também tem fragilidades.

A seleção da Turquia já aterrou no Porto, esta segunda-feira, e Hamit Altintop, diretor para o futebol da seleção turca, fez uma primeira antevisão ao duelo da meia-final do play-off de acesso ao Mundial'2022, frente a Portugal. O antigo futebolista não tem dúvidas de que a equipa portuguesa é favorita, mas aponta que também há fraquezas nos lusos e que é possível bater Portugal, como em 2012.

"Foi um sorteio difícil, mas sabemos o que pode acontecer em jogos a matar como estes. Portugal é, definitivamente, favorito. Quando olhamos para a seleção deles, venceram o Europeu [em 2016], têm muitos jogadores com muito valor individual. Mas também vimos que têm fraquezas, no jogo frente à Sérvia. Queremos tirar vantagem delas e tornar isso numa oportunidade. Acreditamos na nossa equipa. Em 2012, com Cristiano Ronaldo e Pepe em campo, conseguimos ganhar a Portugal. Era um jogo particular, sim, mas vencemos na mesma. Podemos repetir o feito na quinta-feira, eu acredito", afirmou, citado pelo jornal Fanatik.

"Jogamos em Portugal, a pressão está no lado deles. Vamos tentar de tudo para estar na final de dia 29. Queremos jogá-la, não importa que seja contra a Itália ou a Macedónia do Norte", frisou ainda Haltintop que, como futebolista, representou Schalke 04, Bayern, Real Madrid e Galatasaray, entre outros.