Há vida na Seleção para além de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo cumpre esta terça-feira um jogo de castigo, contra o Azerbaijão, devido a acumulação de cartões amarelos, mas o histórico de jogos sem o avançado prova que não há nenhum drama.

A vitória épica conseguida na última jornada da qualificação para o Mundial"2022, com a República da Irlanda, foi o último exemplo, e que exemplo, da importância de Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional, mas o histórico também prova que a ausência do capitão não é nenhum drama.

O jogo particular com o Catar, no último sábado, confirmou isso mesmo, mas se analisarmos apenas os jogos oficiais podemos confirmar que há vida para além do agora jogador do Manchester United. Nesses 20 jogos sem a presença do avançado que já venceu a Bola de Ouro por cinco vezes Portugal só consentiu quatro derrotas e três empates.

Há 18 anos a representar a Seleção A - a estreia foi a 20 de agosto de 2003, em Chaves, com o Cazaquistão - , Cristiano Ronaldo falhou apenas 20 jogos oficiais. A primeira vez que tal aconteceu foi apenas em 2008, na qualificação para o Europeu de 2008, devido a acumulação de cartões amarelos.

As poucas lesões que tem sofrido ao longo da carreira também o impediram de dar o contributo à Seleção Nacional, tendo igualmente ficado de fora do apuramento para a Liga das Nações, em 2017, devido a problemas pessoais. Voltaria, no entanto, para a fase final, tendo contribuído para a vitória na prova. Nas meias-finais, foi mesmo o autor de um dos três golos à Suíça.